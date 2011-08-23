Президент Украины примет участие в торжествах по случаю Дня Флага

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Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага Украины.

Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины и в торжествах по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Сегодня, 23 августа, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины по адресу ул. Банковая, 11, и в торжествах по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, которые состоятся в Национальном дворце искусств «Украина».

Напомним, праздник учрежден в августе 2004 года указом президента Леонида Кучмы в качестве воздания почестей многовековой истории создания Украинского государства, государственной символике независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины. Отмечается ежегодно 23 августа.

В 2009 году Президент Виктор Ющенко внес изменения в указ о ежегодном праздновании Дня Государственного Флага Украины, учредив официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

В этом году торжественные церемонии поднятия государственного флага запланированы во всех регионах страны.