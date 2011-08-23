В августе интерес украинцев к своей символике возрастает (ВИДЕО)

Во второй половине августа традиционно возрастает спрос на государственную символику.

Продавцы утверждают, если в обычные дни один большой флаг может продаваться две недели, то сейчас спрос на этот товар в пять раз больше. Обычно люди покупают украинскую символику, готовясь к праздничным мероприятиям, передает канал «24».

«Потому что я украинка. И я люблю Украину. Хотя я уже старая. И пойду на праздник с флагом», - говорит одна из покупателей.

Цены, по сравнению с прошлым годом не изменились. Флаги стоят от 5 до более 100 гривен - в зависимости от размера и качества материала.

«Можно прикрепить себе на стекло и сразу будет видно, что это едет за гражданин, какой страны. И флажок обычно положительно влияет на окружающих», - говорит руководитель магазина сувениров Александр Василюк.

Наименьший, автомобильный флажок стоит 6 гривен. Самый большой - 30. Обычно их покупают молодые люди - когда едут на фестивали или идут на футбол, говорит директор магазина.

«Мне кажется, что нашим украинцам, гражданам Украины следует подумать, что все же стоит потратить те 30 гривен, или 6 или 7, чтобы показать, кто он есть. Потому что вот приезжают или туристы, или из других стран - и они не видят флагов, не видят символики украинской, и может даже где-то не понимают, что это за государство», - говорит Василюк.

Напомним, традиционно с 2004 года 23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага.