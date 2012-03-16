Революция от ГАИ: главные опасности для украинских водителей

Недавно автовладельцы вздохнули с облегчением - в Украине отменили доверенности для передачи транспортного средства другому лицу, водителям разрешили не передавать работнику ГАИ водительское удостоверение, а только предъявлять его, отменили также техосмотр для владельцев частного легкового транспорта.

А еще водителям обещают, что уже с апреля прямая перерегистрация транспорта с одного владельца на другого заменит долгую процедуру снятия с учета авто при продаже. Выполнить регистрационные процедуры и получить водительские права можно будет независимо от места регистрации владельца машины и от региона регистрации автомобиля. Вскоре ко всем этим революционным изменениям может добавиться еще и отмена уплаты в Пенсионный фонд 3% стоимости при покупке автомобиля.

Но на этом приятные сюрпризы от власти для автолюбителей закончились. Какие новации уже совсем скоро ждут водителей, и как это отразится на их кошельках, узнавал ТСН.ua.

Мигалки для "крутых" за 5 тысяч долларов

Нужно признать, что на этот раз власти взялись не только за простых автовладельцев, но и за "крутых". Выросли штрафы за незаконное оборудование авто световыми и звуковыми сигналами. Любители покататься с мигалками теперь заплатят за такое "удовольствие" от 42,5 до 51 тысячи гривен. Заместитель начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир Резников говорит, что не важно, как много автомобилей у нас передвигаются с сигнальными огнями. "Дело в том, что когда их используют лица, которые не имеют на это законного права, они создают аварийную ситуацию", - отмечает он.

Астрономические, на первый взгляд, суммы штрафов на самом деле вполне оправданны. Народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык считает, что сигнальными устройствами оборудуют свои автомобили только люди, имеющие лишние деньги, то есть небедные. Поэтому наказание за нарушение этой нормы должно быть соответствующим.

Бешеная скорость за 100 долларов и ребенок без кресла - за 50

Нардеп Олийнык также считает недостаточными штрафы за нарушение скорости и правил маневрирования, разговоры по телефону за рулем и ребенка в салоне без автокресла. По словам народного избранника, эти нарушения как раз и являются причиной основной массы аварий на украинских дорогах. В своем законопроекте в соавторстве с нардепами Малышевым и Шенцевым он предлагает увеличить размер штрафов для любителей быстрой езды в 2-3 раза. "Когда автомобиль движется со скоростью, большей разрешенной на 10 км в час, то штраф составит 255-340 грн, когда на 20 км - 340-510 грн, на 30 км - 510-680 грн, на 50 км - 680 -850 грн", - объясняет Олийнык. Регионал также предлагает вернуть так называемые "письма счастья", когда нарушение фиксируется фото- или видеоустройствами, а водитель получает сообщение о штрафе по почте. Теперь обжаловать такое письмо будет сложнее, и процесс займет больше времени.

Вскоре всем водителям, имеющим детей, придется приобрести автокресла. Проезд ребенка младше 12 лет и менее 145 см роста в машине без специального оборудования будет "стоить" 340-425 грн. Кроме того, законопроектом запрещается размахивать перед гаишниками своими удостоверениями. Любые документы, указывающие на статус их владельца, вручать инспектору запрещается. Стал жестче запрет на разговоры по мобильному телефону за рулем. Более бдительными придется быть и водителям маршруток, поскольку за принятие ими оплаты за проезд во время движения "светит" штраф в 340 грн. Также автолюбителям не стоит забывать, что на днях вступает в силу закон, которым предусмотрено существенное повышение штрафов за непредоставление преимущества общественному транспорту и за движение по полосам, предназначенным для него.

Штраф или взятка?

Автомобилисты перестанут нарушать правила из соображений экономии, надеется Олийнык. В подтверждение его слов Владимир Резников вспоминает, что "в 2001 году было существенно либерализовано законодательство, касающееся безопасности дорожного движения, и снижены штрафы за нарушение ПДД. Это привело к резкому росту аварийности. За 2007 год в ДТП погибли 9 500 человек - немногим меньше, чем за годы войны в Афганистане. После того, как в 2008 году законодательство было изменено в сторону ужесточения ответственности за дорожные правонарушения, появилась тенденция снижения аварийности и количества погибших. По состоянию на конец прошлого года эта цифра уменьшилась вдвое и составляет 4 500 человек. Но есть и другая составляющая повышения штрафов. Водители говорят, что вместе с ростом их размера повышаются обычно и размеры взяток. Их система более гибкая, не требует законодательного урегулирования и имеет свойство приспосабливаться к ситуации.

Ситуацию нужно менять не только крупными штрафами, считает известный автомобилист, экс-министр транспорта Евгений Червоненко. "Нужно пойти по пути Грузии - за взятку приговаривать к 10 годам заключения. Тогда брать взятки станет невыгодно". Еще один пункт из рецепта Червоненко - увеличение в несколько раз заработной платы работника ГАИ. "Пока инспектор будет зарабатывать копейки - он не откажется от взятки", - говорит Червоненко.

А председатель общественной организации "Общественный контроль дорог" Сергей Дубенко отмечает, что необходимо менять подход к проблеме в целом. "Все участники дорожного движения должны быть равны перед законом. Пока вопрос правонарушений решается либо путем должностного давления, либо взяткой на месте происшествия, ситуация на дорогах не изменится". В доказательство своих слов он приводит пример: с начала года только в Одессе произошло 15 ДТП с участием мажоров, и ни в одном из них виновник не понес наказания. Заместитель начальника ГАИ Владимир Резников вспомнил только один пример привлечения к ответственности за нарушение ПДД высокопоставленного лица - когда вице-премьер по Евро-2012 Борис Колесников за рулем нового автобуса столкнулся с автомобилем ГАИ. Тогда виновник ДТП заплатил штраф и возместил ущерб потерпевшим. На этом перечень законопослушных нарушителей "государственного" значения закончился. Но проблема еще и в культуре поведения за рулем, отмечает Резников. "Почему, пересекая западную границу, украинские водители сразу начинают выполнять ПДД? Во-первых, нарушить их будет дорого, а во-вторых, - стыдно", - добавляет он.

Но все же, пока в Украине еще не взялись за проблему по всем направлениям, снова эксплуатируется проверенный метод - наказывать копейкой. Революционный законопроект будет рассматриваться через месяц. К тому времени, по словам авторов, в него еще может подать свои предложения каждый желающий.

фото: feowomen.com