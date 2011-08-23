СМИ: данные о ливийских событиях противоречивы

В Триполи продолжаются бои между повстанцами и армией ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Однако, данные о том, какая из сторон контролирует город, крайне противоречивы, пишет NEWSru.

На данный момент сложно сказать, на чьей стороне перевес в битве за Триполи. Представители Переходного национального совета (ПНС) - главного органа управления оппозиции - утверждают, что контролируют 95% города. Об этом заявил полковник Ахмед Омар Бани, представитель освободительной армии Ливии, передает «Газета.ru». «Может быть, еще один или два дня, и тогда мы будем полностью свободны», - сказал он.

Эту информацию опроверг представитель Муаммара Каддафи Муса Ибрагим. Он утверждает, что во власти оппозиции только пятая часть столицы. «Ливийское телевидение передает, что под контролем оппозиции находится то тот район, то этот, правительственные войска бегут, Муаммар Каддафи покинул страну на самолете. В это только ребенок поверит», - цитируют слова союзника полковника «Вести».

Между тем появились сообщения, что самолеты НАТО вновь бомбят резиденцию Каддафи в Триполи в районе Баб аль-Азизия, сообщает Reuters со ссылкой на Al Arabiya TV. Кроме того, представитель Переходного совета Ливии заявил о формировании КПП на въездах, которые не позволят полковнику и его сыновьям бежать из страны.

В городе продолжаются перестрелки, в некоторых районах пожары - над зданиями поднимаются клубы черного дыма, а на улицах вооруженные повстанцы.

В то же время корреспондент BBC в ночь на вторник сообщал с места событий, что ливийские повстанцы теряют свои позиции в Триполи и уже покидают город. При этом еще накануне мятежники праздновали на центральной площади города едва ли не победу, растаптывая портреты Каддафи и запуская фейерверки.

Между тем до сих пор неизвестно, что случилось с сыновьями Каддафи. Противники полковника уже в третий раз хоронят Хамиса, который в ночь на вторник якобы погиб при авиаударе. Эти сведения представители полковника опровергли. Мухаммеду Каддафи, по сообщениям СМИ, удалось сбежать из-под домашнего ареста.

Сейфа аль-Ислама, которого оппозиционеры накануне якобы взяли в плен, ночью видели в отеле в центре Триполи. По данным BBC, он находится в отеле Rixos, удерживаемом правительственными войсками, где также разместилась большая часть иностранных журналистов.

По словам очевидцев, Сейф-аль-Ислам держится очень бодро и решительно. По его утверждению, в Триполи повстанцы попали в ловушку и правительственные силы «переломили им хребет». «Мы здесь! Это наша страна! - сказал Сейф-аль-Ислам. - Это наша страна, это наш народ, и мы живем здесь. И мы победим, потому что народ с нами».

На вопрос, находится ли сам полковник Муаммар Каддафи в Триполи и в безопасности, Каддафи-младший ответил «конечно». Однако противники полковника говорят, что он, скорее всего, сбежал из страны.

Как сообщал ранее "Главред", по уточненным данным, в Ливии правительственные силы выпустили 3 ракеты «Скад» из города Сирт, где родился Муаммар Каддафи, в направлении порта Мисрата. Жертв нет. Эту информацию подтвердили в руководстве НАТО.