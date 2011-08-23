СБУ освободила задержанных по подозрению в подготовке теракта

Глава киевской ячейки организации «Патриот Украины» Евгений Комиссар сообщил, что. Служба безопасности Украины освободила задержанных вчера, 22 августа, по подозрению в подготовке теракта четырех членов организации «Патриот Украины», пишет «Корреспондент»

Среди ранее задержанных - депутат городского совета Киевской области Сергей Бевз, а также соучредитель спортивного общества Соловей имени Романа Шухевича Виталия Зателепу.

«Всех задержанных освободили», - подчеркнул Комиссар.

Патриот Украины и СНА (Социал-национальная ассамблея, куда входит «Патриот Украины») заявили, что члены организации не имеют никакого отношения к листовке и взрывному устройству, и они были подброшены в офис с целью спровоцировать репрессии против членов СНА.

По словам Комиссара, после задержания им демонстрировали видео с тренировками организации Патриот Украины, а также видео, которое касалось распространения порнографической продукции.

Как сообщалось, вчера, 22 августа, СБУ задержала в Василькове подозреваемых в подготовке совершения взрыва во время празднования Дня Независимости.

Во время обыска помещения, которое они арендовали возле центральной площади города, было обнаружено самодельное взрывное устройство, наполненное поражающими элементами разного размера (гвозди, гайки и т.д.).

По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или пригороде во время празднования Дня Независимости.

Напомним, к активистам организации «Патриот Украины», задержанным по подозрению в подготовке теракта на День независимости, уже десять часов не пускают адвоката