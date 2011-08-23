Прокуратура не нашла на теле Чорновила следов от удара кастетом

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Прокурор Киева Анатолий Мельник заявил, что эксперты не нашли на теле лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила следов травм, не связанных с аварией.



На вопрос, есть ли на теле Чорновила следы от кастета, которым его якобы добивали после ДТП, прокурор ответил: «Был поставлен вопрос, действительно ли на теле Вячеслава Чорновила есть телесные повреждения, не связанные с аварией. Для этого по данному уголовному делу была проведена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ходатайству Тараса Вячеславовича в состав группы были включены его представители, они принимали участие в проведении исследований. Эксперты пришли к единогласному мнению: на теле покойного имеются телесные повреждения, характерные для ДТП», пишет Комсомольская правда в Украине,

«Мы исследовали все обстоятельства ДТП и передали уголовное дело в следственное управление столичной милиции», - добавил он.



По словам Мельника, эксперты пришли к мнению, что водитель КамАЗа Владимир Куделя нарушил правила дорожного движения, выполняя поворот в неустановленном месте, что и привело к аварии.



Прокурор также отметил, что после эксгумации останки Чорновила уже предали земле: «Да, и Чорновила, и его водителя Павлова, чье тело тоже эксгумировали, похоронили по всем христианским традициям, как хотели родственники - на том же месте. В новых гробах, так как старые уже пришли в негодность. Могилы привели в порядок».



Как известно, в июне прокуратура провела эксгумацию тела Чорновила и повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу.