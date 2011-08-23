Американская журналистка: в Ливии воюют украинские наемники

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Сотрудница американского телеканала Channel 4 News Сара Корп сообщила, что в Ливии на стороне лидера Джамахирии Муаммара Каддафи воюют украинские наемники, написала она в своем Twitter, сообщают «Подробности».

«Видела 10 или 11 мужчин, которые маршировали по площадке Национальной нефтяной компании. Они держали сложенные руки над головой. Командир повстанцев сказал, что это украинские наемники».

Ранее в СМИ уже сообщалось, что украинские наемники участвуют в войне на стороне ливийской власти.

В феврале летчики из Украины подозревались в пилотировании истребителей, которые наносили удары по протестующим. Министерство обороны Украины опровергало эту информацию.

Напомним, председатель правления - генеральный директор частной акционерной компании «Украинские вертолеты» Владимир Ткаченко не исключает, что бывшие украинские военные летчики принимают участие в гражданском конфликте в Ливии.