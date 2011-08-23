Ежель хочет сократить численность украинской армия на 20%

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Министр обороны Михаил Ежель намерен сократить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие 5 лет на 20%, сообщает «РБК-Украины».



«Мы планируем в течение 5 лет, согласно программе, сократить примерно до 20%. Но сегодня нам нужно работать не более. Сегодня не многочисленностью надо думать, как защищать свое государство. Грубо говоря, сегодня солдат может управлять десятью роботами. Каждый робот имеет свое вооружение и выполняет задание, которое задает ему солдат. Сегодня оставаться армией окопной мы не имеем права. Мы должны думать хотя бы на 10 лет вперед, лет на 5 вперед», - заявил министр.



По его словам, основную часть из выделенных ВСУ в 2011 году средств было потрачено на содержание Вооруженных сил, вместо развития вооружения:

«Мы сегодня тратим меньше 10% на развитие вооружения, тогда как передовые страны мира тратят на это до 40% от общего финансирования».



Кроме того, Ежель напомнил, что программа реформирования вооруженных сил 2006-2011 годов «была фактически провалена, она была недофинансирована. И, конечно, мы не достигли того, чего хотели. Поэтому я хочу отметить, что на 2010 году были полностью профинансированы вооруженные силы, и в этом году ни одной задержки финансирования Вооруженных сил не было».



Напомним, Президент Украины Виктор Янукович предлагает утвердить численность ВСУ на 31 декабря 2012 года в количестве до 184 тысяч человек. В документе также предлагается сократить численность военнослужащих на 3,5% - до 139 тысяч человек.