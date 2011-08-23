Партии Немцова закрыли путь в парламент

{1-} В России Замоскворецкий суд Москвы подтвердил правомочность решения Министерства юстиции, по которому оппозиционной либеральной Партии народной свободы было отказано в регистрации. Это решение Минюста практически лишило ПНС возможности участвовать в парламентских выборах в этом году.

Принятое в понедельник постановление суда подтвердило решение Минюста лишить Партию народной свободы, которая представляет собой коалицию нескольких оппозиционных групп, возможности зарегистрироваться в качестве политической партии, сообщает Голос Америки.

Соучредитель партии и бывший заместитель премьер-министра Борис Немцов заявил, что не удивлен решением московского районного суда и намерен подать апелляцию.

В то же время Немцов считает, что эта апелляция – всего лишь формальность, и суд никогда не примет решение в пользу его партии. Однако он говорит, что эта процедура должна быть соблюдена, прежде чем дело может быть передано в Суд по правам человека в Страсбурге.

В соответствии с законом, для того чтобы принять участие в выборах, партия должна быть официально зарегистрирована. Если нынешнее решение Минюста не будет отменено, Партия народной свободы не сможет выдвинуть своих кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся в декабре, или на президентские выборы, намеченные на март 2012 года.