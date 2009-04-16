Грузинский раскол

16 апреля 2009, 11:04

Политический кризис и дисбаланс власти рискует обернуться затяжным внутриполитическим фиаско с последующими проблемами преемственности власти в Грузии.

Действующий президент Михаил Саакашвили – фигура крайне неоднозначная и противоречивая, - создавший «витрину демократии» в Грузии одним из первых на пространстве СНГ, насколько популярный на Западе, настолько неприемлемый в своей стране, оказался на раздорожье власти.

Общенациональная акция протеста оппозиционных сил 9 апреля стала отправной точкой в новейшей истории Грузии. В рядах оппонентов политики Саакашвили оказалась и экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, которая была одним из главных наставников Саакашвили и идейным вдохновителем «революции роз». Следствием непопулярных политических решений действующей власти стало разочарование ряда ключевых политических фигур в Грузии в президенте, который «своей политикой завел страну в тупик. Каждый день его пребывания у власти создает Грузии новые проблемы». Бывшие соратники президента, творцы «революции роз» оказались по другую сторону баррикад, в частности экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили, возглавляющая оппозиционную партию «Путь Грузии», решительно настроена на свержение президента и смену демократического режима.

Главной отличительной особенностью нынешнего политического блицкрига является не смена политического режима и формы правления (в начале 90-х на волне национализма пришли сторонники Звиада Гамсахурдиа, в середине 90-х власть перешла к административно-номенклатурному правлению Эдуарда Шеварднадзе), сколько междвидовая борьба внутри одного политического лагеря за власть.

Происходит раскол внутри одного демократического ядра на различные полюса, которые, заручившись в различное время поддержкой внешнеполитический сил «продавливают» свои интересы с согласия внешних сил. Впрочем, у оппозиции нет яркой личности, которая пользуется поддержкой масс, хотя бы приближенной к той, какой пользовался «золотой» мальчик Михаил Саакашвили в 2003 году. Бывшие соратники действующего президента - Ираклий Аласания, бывший постоянный представитель Грузии в ООН; Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента; Зураб Ногаидели, бывший премьер-министр и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили «тяжеловесны» по именам, но каждая из этих политических фигур не рассматривается по отдельности как преемник власти.

Отсутствие четкой и слаженной комбинационной игры уже привело к поражению оппозиции на парламентских и президентских выборах в начале 2008 года, и подавлению уличных митингов, когда роль лидера объединенной оппозиции возлагалась на Леван Гачечиладзе. В нынешней ситуации оппозиция имеет намного более сильный скелет и более ярких лидеров, но даже отставка президента не повлечет за собой кардинальной перемены политики Тбилиси, причем как внешней, так и внутренней.

Действующему главе государства удалось сохранить определенную внешнюю поддержку и популярность на Западе не столько своими методами управления, сколько благодаря постоянному вниманию со стороны Запада к проблематике урегулирования конфликтов и российской пропаганде в «мятежных» автономиях.

После войны на Кавказе к нему могут предъявлять серьезные претензии, считать "хромой уткой" и не приглашать в западные клубы, однако старый принцип "свой сукин сын" никто не отменял. Недоверие социальных масс (преподнесенная капуста и морковка) стали аллегориями «трусости» в ходе нынешних акций протеста.

Политический, экономический и военный кризис стал следствием политики, проводимой властью в Грузии, и наглядным пособием затягивания «проблемных узлов»:
- силовая политика в отношении Абхазии и ЮО с попытками предоставления федеративного обустройства;
- деструктивная политика («политика ультиматумов») в отношении Кремля;
- социально-экономический кризис.
Вместе с тем, при правлении Саакашвили произошли и заметные успехи в реформировании экономики и судебной системы, антикоррупционная программа по борьбе со взяточничеством в разных эшелонах власти, силовых ведомствах.


Внешнеполитический пасьянс

Общегрузинские протестные акции имеют четко разработанный сценарий, согласно которому конфликт управляется извне, а акции проводятся с согласия различных внешнеполитических сил (в Тбилиси даже раскрутили идею о том, что деньги на финансирование оппозиции выдает Москва).

Представители Белого дома отказали в поддержке действующей власти, сославшись, что кризис является "внутренним делом Грузии" и призывают правительство Грузии и участников акций протеста действовать мирно, демократично, избегая насилия, что является «важной частью демократии, развитию которой способствует диалог всех политических сил и исполнение взятых обязательств». Таким образом, в отличие от столкновений между различными политическими силами 90-х годов, нынешние акции протеста в полном формате курируются представителями внешнеполитических сил и имеют образцово-показательный формат антигосударственных выступлений.

«Декоративность» протестных выступлений наталкивается на конституционные разногласия. Согласно Конституции, очередные президентские выборы состоятся только в 2013 году и, скорее всего, резкое крушение власти в Тбилиси невыгодно как Вашингтону, так и Москве, которые при помощи карт-бланша, выданного оппозиции, надеются решить вопрос со сменой власти. Фактически к тому времени фигура Саакашвили потеряет еще больше доверия среди населения и попросту окажется «списанной» в политической игре.

В отличие от «революции роз», когда Москва имела рычаги влияния на Тбилиси, а экс-глава МИД РФ Игорь Иванов упрашивал бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе уступить пост Михаилу Саакашвили, нынешние рычаги воздействия сводятся к «нулю».

Вместе с тем амортизирующее присутствие представителей Евросоюза и Соединенных Штатов внушает Саакашвили уверенность и в собственных силах. Американские эксперты, внимательно следящие за происходящим в Грузии, заявили, что демонстрация оппозиции 9 апреля не должна выйти за рамки действующей конституции. «Поддержка США для Грузии жизненно важна. Это ей нужно, чтобы страна была независима и было продолжено развитие демократии. Что же касается мнения, что Саакашвили должен покинуть пост, возможно, у этой идеи тоже есть сторонники и на Западе, однако президент Грузии является президентом, избранным народом демократическим путем, и требование о его отставке является чрезмерным», - заявил, выступая в понедельник на конференции в Вашингтоне, директор Института Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнелл, к мнению которого в Белом доме прислушиваются.

Смена руководства в Белом доме в ближайшее время также скажется на внешнеполитическом участке работы на Южном Кавказе. Несмотря на заверения Вашингтона о продолжении политики «старым курсом», (внешнеполитическую сферу курирует Хиллари Клинтон, на посту министра обороны остался Роберт Гейтс) несомненно, произойдут изменения внешнеполитического курса по отношению к Тбилиси. Укрепление влияния США в регионе вытекает из Хартии о стратегическом партнерстве между США и Грузией, подписанной в январе текущего года. По сути, в документе в завуалированной форме предполагается усиление роли Вашингтона, подчеркивается усиление сотрудничества «между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран», а также совместная поддержка усилий Грузии обеспечить ее легитимные потребности в сфере обороны и безопасности, включая развитие соответствующих и способных к взаимодействию с НАТО вооруженных сил».
В Тбилиси, похоже, осознают, что за укреплением сотрудничества стоят интересы Вашингтона: усиление своего влияния в регионе, укрепление военно-политического доминирования и обеспечение безопасности транспортных коридоров Каспия, нежели желание с открытым забралом противостоять Москве.
В СМИ некоторое время муссировалась информация о неком сдерживающем «антиплане» по размещению США своих военных баз на территории Грузии как превентивных мерах новой администрации Белого дома в отношении Москвы на Южном Кавказе. В Тбилиси после опровержения информации о создании американских баз в Поти и Марнеули заявили «об обеспечении безопасности» путем передислокации американской базы «Манас», в том случае если Москва не откажется от планов по размещению своих баз на «оккупированных территориях». По словам автора плана замгоссекретаря Белого дома Метью Брайза, существует сотрудничество с Грузией «в области безопасности, энергетики, экономики», а также «поощрение Грузии к развитию реформ, что будет усиливать партнерство наших стран и поможет Грузии удовлетворить критериям для вступления в НАТО.

В Тбилиси заявляют о том, что все последние действия Москвы по отношению к Абхазии и Южной Осетии являются «нарушением международного права», и видят переговорный процесс в «урезанном» формате, настаивая на присутствии Абхазии и ЮО только в неформальных встречах, а не в качестве полноценных субъектов переговорного процесса.

В течение 2009 года в российско-грузинском направлении вспыхнул новый виток информационной войны, обоюдные обвинения со стороны Грузии в «российском империализме», а также попытках разрушить государственность страны путем «аннексии территории Грузии (Абхазии и ЮО)». МИД Грузии обвинил российскую сторону в попытках проверок военных баз в Грузии в соответствии с Венским документом от 1999 года до «деокупации Абхазии и ЮО», нарушении прав человека, строительстве российских военных баз, а также провокации на границах и гибели представителей грузинских правоохранительных органов.
Высказывания и негативный тон президента Грузии Михаила Саакашвили в резко ультимативной форме по отношению к России как “недругу” рассматривается как неумение вести переговоры на международной арене. По мнению аналитиков, оппозиционеры рассматривают двусторонний диалог с РФ как путь нахождения общих точек соприкосновения и недопустимость продолжать по отношению к России «агрессивную внешнюю политику».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять