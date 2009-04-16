Грузинский раскол

Действующий президент Михаил Саакашвили – фигура крайне неоднозначная и противоречивая, - создавший «витрину демократии» в Грузии одним из первых на пространстве СНГ, насколько популярный на Западе, настолько неприемлемый в своей стране, оказался на раздорожье власти.



Общенациональная акция протеста оппозиционных сил 9 апреля стала отправной точкой в новейшей истории Грузии. В рядах оппонентов политики Саакашвили оказалась и экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, которая была одним из главных наставников Саакашвили и идейным вдохновителем «революции роз». Следствием непопулярных политических решений действующей власти стало разочарование ряда ключевых политических фигур в Грузии в президенте, который «своей политикой завел страну в тупик. Каждый день его пребывания у власти создает Грузии новые проблемы». Бывшие соратники президента, творцы «революции роз» оказались по другую сторону баррикад, в частности экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили, возглавляющая оппозиционную партию «Путь Грузии», решительно настроена на свержение президента и смену демократического режима.



Главной отличительной особенностью нынешнего политического блицкрига является не смена политического режима и формы правления (в начале 90-х на волне национализма пришли сторонники Звиада Гамсахурдиа, в середине 90-х власть перешла к административно-номенклатурному правлению Эдуарда Шеварднадзе), сколько междвидовая борьба внутри одного политического лагеря за власть.



Происходит раскол внутри одного демократического ядра на различные полюса, которые, заручившись в различное время поддержкой внешнеполитический сил «продавливают» свои интересы с согласия внешних сил. Впрочем, у оппозиции нет яркой личности, которая пользуется поддержкой масс, хотя бы приближенной к той, какой пользовался «золотой» мальчик Михаил Саакашвили в 2003 году. Бывшие соратники действующего президента - Ираклий Аласания, бывший постоянный представитель Грузии в ООН; Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента; Зураб Ногаидели, бывший премьер-министр и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили «тяжеловесны» по именам, но каждая из этих политических фигур не рассматривается по отдельности как преемник власти.



Отсутствие четкой и слаженной комбинационной игры уже привело к поражению оппозиции на парламентских и президентских выборах в начале 2008 года, и подавлению уличных митингов, когда роль лидера объединенной оппозиции возлагалась на Леван Гачечиладзе. В нынешней ситуации оппозиция имеет намного более сильный скелет и более ярких лидеров, но даже отставка президента не повлечет за собой кардинальной перемены политики Тбилиси, причем как внешней, так и внутренней.



Действующему главе государства удалось сохранить определенную внешнюю поддержку и популярность на Западе не столько своими методами управления, сколько благодаря постоянному вниманию со стороны Запада к проблематике урегулирования конфликтов и российской пропаганде в «мятежных» автономиях.



После войны на Кавказе к нему могут предъявлять серьезные претензии, считать "хромой уткой" и не приглашать в западные клубы, однако старый принцип "свой сукин сын" никто не отменял. Недоверие социальных масс (преподнесенная капуста и морковка) стали аллегориями «трусости» в ходе нынешних акций протеста.



Политический, экономический и военный кризис стал следствием политики, проводимой властью в Грузии, и наглядным пособием затягивания «проблемных узлов»:

- силовая политика в отношении Абхазии и ЮО с попытками предоставления федеративного обустройства;

- деструктивная политика («политика ультиматумов») в отношении Кремля;

- социально-экономический кризис.

Вместе с тем, при правлении Саакашвили произошли и заметные успехи в реформировании экономики и судебной системы, антикоррупционная программа по борьбе со взяточничеством в разных эшелонах власти, силовых ведомствах.





Внешнеполитический пасьянс



Общегрузинские протестные акции имеют четко разработанный сценарий, согласно которому конфликт управляется извне, а акции проводятся с согласия различных внешнеполитических сил (в Тбилиси даже раскрутили идею о том, что деньги на финансирование оппозиции выдает Москва).



Представители Белого дома отказали в поддержке действующей власти, сославшись, что кризис является "внутренним делом Грузии" и призывают правительство Грузии и участников акций протеста действовать мирно, демократично, избегая насилия, что является «важной частью демократии, развитию которой способствует диалог всех политических сил и исполнение взятых обязательств». Таким образом, в отличие от столкновений между различными политическими силами 90-х годов, нынешние акции протеста в полном формате курируются представителями внешнеполитических сил и имеют образцово-показательный формат антигосударственных выступлений.



«Декоративность» протестных выступлений наталкивается на конституционные разногласия. Согласно Конституции, очередные президентские выборы состоятся только в 2013 году и, скорее всего, резкое крушение власти в Тбилиси невыгодно как Вашингтону, так и Москве, которые при помощи карт-бланша, выданного оппозиции, надеются решить вопрос со сменой власти. Фактически к тому времени фигура Саакашвили потеряет еще больше доверия среди населения и попросту окажется «списанной» в политической игре.



В отличие от «революции роз», когда Москва имела рычаги влияния на Тбилиси, а экс-глава МИД РФ Игорь Иванов упрашивал бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе уступить пост Михаилу Саакашвили, нынешние рычаги воздействия сводятся к «нулю».



Вместе с тем амортизирующее присутствие представителей Евросоюза и Соединенных Штатов внушает Саакашвили уверенность и в собственных силах. Американские эксперты, внимательно следящие за происходящим в Грузии, заявили, что демонстрация оппозиции 9 апреля не должна выйти за рамки действующей конституции. «Поддержка США для Грузии жизненно важна. Это ей нужно, чтобы страна была независима и было продолжено развитие демократии. Что же касается мнения, что Саакашвили должен покинуть пост, возможно, у этой идеи тоже есть сторонники и на Западе, однако президент Грузии является президентом, избранным народом демократическим путем, и требование о его отставке является чрезмерным», - заявил, выступая в понедельник на конференции в Вашингтоне, директор Института Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнелл, к мнению которого в Белом доме прислушиваются.



Смена руководства в Белом доме в ближайшее время также скажется на внешнеполитическом участке работы на Южном Кавказе. Несмотря на заверения Вашингтона о продолжении политики «старым курсом», (внешнеполитическую сферу курирует Хиллари Клинтон, на посту министра обороны остался Роберт Гейтс) несомненно, произойдут изменения внешнеполитического курса по отношению к Тбилиси. Укрепление влияния США в регионе вытекает из Хартии о стратегическом партнерстве между США и Грузией, подписанной в январе текущего года. По сути, в документе в завуалированной форме предполагается усиление роли Вашингтона, подчеркивается усиление сотрудничества «между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран», а также совместная поддержка усилий Грузии обеспечить ее легитимные потребности в сфере обороны и безопасности, включая развитие соответствующих и способных к взаимодействию с НАТО вооруженных сил».

В Тбилиси, похоже, осознают, что за укреплением сотрудничества стоят интересы Вашингтона: усиление своего влияния в регионе, укрепление военно-политического доминирования и обеспечение безопасности транспортных коридоров Каспия, нежели желание с открытым забралом противостоять Москве.

В СМИ некоторое время муссировалась информация о неком сдерживающем «антиплане» по размещению США своих военных баз на территории Грузии как превентивных мерах новой администрации Белого дома в отношении Москвы на Южном Кавказе. В Тбилиси после опровержения информации о создании американских баз в Поти и Марнеули заявили «об обеспечении безопасности» путем передислокации американской базы «Манас», в том случае если Москва не откажется от планов по размещению своих баз на «оккупированных территориях». По словам автора плана замгоссекретаря Белого дома Метью Брайза, существует сотрудничество с Грузией «в области безопасности, энергетики, экономики», а также «поощрение Грузии к развитию реформ, что будет усиливать партнерство наших стран и поможет Грузии удовлетворить критериям для вступления в НАТО.



В Тбилиси заявляют о том, что все последние действия Москвы по отношению к Абхазии и Южной Осетии являются «нарушением международного права», и видят переговорный процесс в «урезанном» формате, настаивая на присутствии Абхазии и ЮО только в неформальных встречах, а не в качестве полноценных субъектов переговорного процесса.



В течение 2009 года в российско-грузинском направлении вспыхнул новый виток информационной войны, обоюдные обвинения со стороны Грузии в «российском империализме», а также попытках разрушить государственность страны путем «аннексии территории Грузии (Абхазии и ЮО)». МИД Грузии обвинил российскую сторону в попытках проверок военных баз в Грузии в соответствии с Венским документом от 1999 года до «деокупации Абхазии и ЮО», нарушении прав человека, строительстве российских военных баз, а также провокации на границах и гибели представителей грузинских правоохранительных органов.

Высказывания и негативный тон президента Грузии Михаила Саакашвили в резко ультимативной форме по отношению к России как “недругу” рассматривается как неумение вести переговоры на международной арене. По мнению аналитиков, оппозиционеры рассматривают двусторонний диалог с РФ как путь нахождения общих точек соприкосновения и недопустимость продолжать по отношению к России «агрессивную внешнюю политику».