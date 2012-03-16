В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

16 марта 2012, 17:22

Оппозиция в очередной раз поборолась против приватизации украинской трубы и за освобождение Юлии Тимошенко.

В пятницу, 16 марта, в Верховной Раде прошел традиционный «час правительства».

Премьер Николай Азаров не скрывал, что критиковал инициативы правительства Юлии Тимошенко относительно компенсаций вкладчикам Сбербанка, «потому что тогда оно было абсолютно экономически нецелесообразно». «Они разбазарили значительные средства, которые мы им оставили - примерно 24 миллиарда... Украина вошла в кризис абсолютно неподготовленной», - заявил премьер.

А вице-премьер Сергей Тигипко сообщил депутатам, что правительство планирует ввести должность социального уполномоченного, который появится «практически в каждом селе». «Он должен отслеживать ситуацию во всех семьях, которые находятся на его участке - это участковый социальный работник», - сказал Тигипко.

Среди сидящих в ложе правительства не было министра энергетики Юрия Бойко, который в тот момент общался с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гунтером Эттингером. Тогда как именно на пятницу, 16 марта, планировалась очередная попытка рассмотреть инициированный правительством законопроект №9429 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса». Напомним, оппозиция уверена, что его принятие откроет путь к приватизации украинской ГТС, и уже несколько раз срывала рассмотрение данного законопроекта путем блокирования парламентской трибуны.

Во избежание повторения этой истории спикер Владимир Литвин призвал депутатов от оппозиции не блокировать работу парламента. По словам главы ВР, на согласительном совете Рады была достигнута договоренность рассмотреть законопроект авторства нунсовца Юрия Кармазина о разрешении Кабмину реформировать «Нафтогаз», однако только в той части, которая касается возможности разделения его на две компании: транспортирующую и добывающую.

Но депутаты из фракций БЮТ и НУНС не вняли призывам спикера и таки заблокировали президиум и трибуну. Они потребовали немедленного прибытия в парламент, во-первых, Юрия Бойко, во-вторых, Генпрокурора – для дачи объяснений относительно недопуска депутатов в Качановскую колонию, а заодно – неотложного рассмотрения проекта постановления о выполнении резолюции ПАСЕ.

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Протестующие заблокировали президиум Верховной Рады, забаррикадировав стульями выходы из зала президиума и из президиума в кулуары парламента.

На этой ноте рабочий день депутатов завершился. «Мы не можем идти на поводу у отдельных наших коллег, - сказал журналистам глава фракции ПР Александр Ефремов. - Очевидно, нам придется менять формат работы, то есть определять наиболее важные для страны законопроекты, определять дни, в которые они будут проголосованы, и в эти дни обеспечивать четкую работу Верховной Рады. Нам не хотелось бы это делать, но другого варианта нет».

Под занавес бютовцы сорвали еще и брифинг главы временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на предмет наличия признаков государственной измены Инны Богословской. В отместку Богословская пообещала сделать свой отчет достоянием широкой мировой общественности…

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