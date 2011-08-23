Президент поздравил украинцев с Днем флага

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинский народ с Днем государственного флага, который отмечается 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Под сине-желтыми знаменами украинский народ утверждал вековечную мечту о свободе, государственности и соборности. Именно этот стяг 20 лет назад был внесен в сессионный зал Верховной Рады, что символизировало начало новой страницы в нашей истории - утверждение новейшей украинской государственности.

Государственный флаг Украины является олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства ... Мы должны оберегать и уважать государственный флаг Украины как национальную святыню. Это наш конституционный и гражданский долг», – говорится в приветствии.

Напомним, праздник был утвержден в августе 2004 г. указом Президента Украины Леонида Кучмы.