Минздрав и личный врач Тимошенко зявили о ее удовлетворительном состоянии

Минздрав говорит, что у Тимошенко все удовлетворительно. К ней пустили врача.



Министерство здравоохранения включила личного врача Юлии Тимошенко в состав группы, которая ее осматривала, а ее состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минздрава.



Согласно сообщению, в течение 18.08.2011, 20.08.2011, 22.08.2011 и 23.08.2011 группой ведущих специалистов Минздрава предлагалось обследование, в том числе лабораторные.



«По требованию пациентки в состав группы привлечены ее доверенных медицинских работников: лечащего врача и медицинскую сестру», - сказано в сообщении.



«От углубленного медицинского осмотра пациентка воздержалась. В рамках методов обследования разрешенных пациенткой, установлено, что состояние пациентки удовлетворительное», - отмечается в сообщении.



Пресс-служба также добавила, что специалисты предоставили рекомендации по режиму питания Тимошенко. Также решено проводить дальнейшее медицинское наблюдение по месту пребывания.

Как сообщал ранее «Главред», состояние здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко ухудшается.

«Юлия Тимошенко настаивает, чтобы врач, которому она доверяет, срочно ее осмотрел и сделал анализ крови. Это крайне необходимо, чтобы узнать о причинах появления очень странных симптомов».

Власть почему-то продолжает игнорировать заявления Тимошенко о необходимости срочного медицинского осмотра тем врачом, которому она доверяет, а также до сих пор нет ответа судьи Родиона Киреева и власти на письмо омбудсмена по этому поводу.

«Юлии Владимировне хватает того, что государство уже назначило следователей и судью, которые вместе фальсифицируют дело. Поэтому она хочет, чтобы именно врач, которому она доверяет, предоставил ей объективную информацию о причинах ухудшения ее здоровья», - сказала пресс- секретарь Тимошенко Марина Сорока.