Российский банкир рассказал о конфликтах Ходорковского с Путиным

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Ходорковский не раз публично конфликтовал с Путиным. Иногда его высказывания были обидными для нынешнего премьера РФ. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бывший председатель ЦБ России и экс-председатель совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко.

Известный экономист считает, что на определенном этапе у Ходорковского тначалось головокружение от успехов.

«Выступая в 2003 году, на встрече Российского союза промышленников и предпринимателей, он (Ходорковский. – Ред.) попросил: Владимир Владимирович, разрешите нам построить трубопровод в Китай. Три миллиарда долларов. Половину будет финансировать ЮКОС, половину китайская сторона, – вспоминает Геращенко. – Тот сказал – нет, сначала мы построим другой трубопровод. Ходорковский ему: стройте, где хотите, а нам нужно только разрешение. Нет! А Ходорковский прежде, чем сесть, сказал: вы знаете, я думаю, вы в экономике не очень разбираетесь, вы даже не знаете, как отношения с Китаем строить. При всех сказал. Обидел.

Плюс в коридоре чего-то добавил. Я там не был, не знаю, но говорят, что Ходорковский сказал: «Ну его на фиг, Володя... Ты будешь президентом, я буду премьер-министром». При людях. Все. Сам себя подвел. Так говорят, я там не был».

Геращенко вспоминает, что Ходорковский производил благоприятное впечатление – вполне разумный, образованный человек. Он подчеркнул, что ЮКОС не признавал обвинений в неправильной уплате налогов, шли суды. «Конечно, использование таких схем было слегка жульничеством. Но закон не нарушался. А раз вы такие дырявые законы пишете, кто же виноват? Люди этим пользуются…», отмечает экономист.

Именно в то время Геращенко пригласили работать в ЮКОС. Он не сомневается, что приглашавшие, надеялись, что с ним власть как-то будет разговаривать.

«Я тогда позвонил в приемную Путина, мне сказали, организацией встреч президента занимается Медведев. Я звонил Медведеву две недели – с ним не соединяли, то он занят, то его нет… В конце концов, я встретился с Шуваловым, тогда он был замглавы администрации, а я его еще по Совмину знаю. Шувалов мне говорит: «Виктор Владимирович, ну не дергайся ты, ну не верим мы Ходорковскому. Вот мы ему дадим (разговор был еще до первого суда) маленький шанс, а он выйдет и начнет опять встревать в ненужные дела». То есть стало понятно, что говорить о ЮКОСе в Кремле не хотят», – подчеркнул экс-глава ЦБ РФ.

«Совсем недавно рассматривался вопрос освобождения Платона Лебедева… Его не освободили, хотя, как я понимаю, он серьезно болен. Не освободили по одной простой причине: потому что если его освобождать, надо освобождать и Ходорковского. Основная проблема – это Ходорковский», – подчеркнул он.

фото: kompromati.ru , , , infox.ru, lubima.ru