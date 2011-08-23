Россия заявляет о новой провокации Грузии в Южной Осетии

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Министерство иностранных дел России 23 августа объявило о том, что грузинские власти готовят масштабную провокацию, приуроченную к третьей годовщине независимости Южной Осетии. По данным МИД РФ, под видом «марша мира» нескольких тысяч человек из числа беженцев попытаются проникнуть в Южную Осетию, пишет Лента. ру

«Решительно предостерегаем грузинскую сторону от попытки предпринять новую авантюру в регионе», - говорится в сообщении ведомства. Ранее о подготовке провокации неоднократно сообщали государственные осетинские информагентства, а МИД Южной Осетии предостерегал о ней в конце июня.

Грузинская сторона официально не объявляла о проведении «марша мира» в 2011 году. По сообщению агества «Новости – Грузия», начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили опроверг сообщения о готовящейся акции и сказал, что не может их всерьез комментировать. Наблюдатели от миссии ЕС признаков подготовки марша не нашли.

По данным российского и южноосетинского министерств иностранных дел, Грузия вербует для участия в марше жителей лагеря для временно перемещенных лиц в Церовани и выходцев из Чечни, проживающих в Грузии.

Марш должен пройти под эгидой возвращения беженцев в дома. С точки зрения МИД РФ, эта акция «чревата дестабилизацией и без того хрупкой ситуации в регионе».

Напомним, Южная Осетия, 8 августа, отмечала третью годовщину августовской войны. В памятных мероприятиях принимали участие российские военные.