Германия выделит ливийским повстанцам 100 млн евро

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Германия выделила ливийским повстанцам 100 миллионов евро, сообщил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, сообщает РБК

По его словам, эти средства пойдут на финансирование восстановительных работ в Ливии и на гуманитарные нужды.



По уточнению Вестервелле, соответствующее соглашение было подписано днем ранее в контролируемом повстанцами ливийском городе Бенгази. Предварительные договоренности между правительством Германии и Переходным национальным советом Ливии на предмет выделения денег были достигнуты в июле 2011 года.



Средства будут выделены из замороженных активов ливийского лидера Муаммара Каддафи. Всего на немецких счетах находится около 3,7 миллиарда евро ливийских денег, на которые распространяются международные санкции. По словам Вестервелле, средства будут перечислены ливийской оппозиции в самое ближайшее время.



Напомним, в Ливии сейчас сохраняется напряженная обстановка. С февраля 2011 года в стране продолжается гражданская война.

С 20 августа стороны ведут бои за столицу государства Триполи. Накануне сообщалось, что большая часть города контролируется повстанцами, а сыновья Каддафи находятся в руках оппозиции. Из Ливии продолжают поступать противоречивые сведения.

фото: moskau.diplo.de