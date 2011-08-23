"Справедливая Россия" хочет альянса с КПРФ

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Партия «Справедливая Россия», предлагает КПРФ сформировать альянс левых сил, чтобы победить на выборах «Единую Россию».

С таким предложением к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову обратился председатель партии эсэров Николай Левичев на пресс-конфренции в Москве, сообщает Радио Свобода.

Как ранее писал Главред, эта политическая сила уже вела переговоры с так называемой несистемной оппозицией России. В частности, предлагалось привлечь к сотрудничеству наиболее ярких оппонентов Владимира Путина – Бориса Немцова и Владимира Рыжкова – а также главу ИНСОРа Игоря Юргенса

Лидер КПРФ заявил, что альянс возможен при выполнении ряда условий, главное из которых – «Справедливая Россия» должна отказаться от сотрудничества с «Единой Россией».

Напомним, в феврале прошлого года партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия» подписали политическое соглашение, один из пунктов которого – поддержка курса президента и правительства.

фото: baltinfo.ru