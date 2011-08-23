В Сирии в ходе протестов погибли 2200 человек - ООН

{1-} В ходе протестов в Сирии, начавшихся в середине марта, погибли около 2200 человек. Из них более 350 – во время мусульманского священного месяца Рамадан. Такие данные были представлены на экстренном заседании Совета по правам человека ООН 22 августа в Женеве, сообщает Немецкая волна.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил президента Сирии Башара Асада в том, что тот не сдерживает своих обещаний. По словам генсека, во время телефонного разговора, состоявшегося несколькими днями ранее, сирийский лидер пообещал прекратить насильственные действия в отношении антиправительственных сил.

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй заявила, что сирийские силы безопасности продолжают применять «тяжелую артиллерию» против демонстрантов. Масштабы и характер этих действий позволяют говорить о преступлениях против человечности.

Провести заседание Совета по правам человека ООН по ситуации в Сирии предложил целый ряд государств, в том числе Германия и другие страны ЕС, а также США, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия и Катар. По его итогам предполагается принять резолюцию, призвав Дамаск немедленно прекратить насилие. В проекте резолюции также содержится требование «незамедлительно» направить в Сирию независимую международную комиссию для расследования нарушений прав человека в этой стране.

Представитель Сирии на заседании выступил против принятия резолюции, заявив, что она «лишь продлит кризис и приведет к еще большей нестабильности».