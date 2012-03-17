От субботы до субботы. Отвергнутая Королевская, резвый двухлеток Азаров и возвращение героев вчерашних дней

17 марта 2012, 14:45

Минувшая неделя прошла под знаком трагедии в Николаеве: пока общественность намекала на суд Линча над подонками, власть взяла их под стражу и пообещала разобраться. Наталье Королевской фракция БЮТ-«Батькивщина» выдала путевку в самостоятельную политическую жизнь. Николай Азаров отметил двухлетие правительства в рабочем режиме. На политическом горизонте замаячили фигуры Александра Волкова и Виктора Медведчука.

Дикий случай в Николаеве, обстоятельства которого известны всей стране, показал, что украинское общество столкнулось с ужасающим падением нравов. Хочется верить, что жертва насилия сможет вернуться к нормальной жизни, а преступники будут наказаны, но если ничего не изменится в общественной жизни, никто нас не гарантирует от повторения николаевского кошмара. И не стоит рассчитывать на политиков: они готовы преимущественно кликушествовать постфактум, требуя кастрации насильников (Олег Ляшко) или восстановления смертной казни (Петр Симоненко), но отнюдь не собираются реально бороться с обстоятельствами, толкающими на преступление. Темы общественной морали, ответственности общества и адекватного воспитания подрастающего поколения не станут ключевыми в будущей избирательной кампании.

Наши политики предпочитают «воспитывать» себе подобных. Например, прозревшая фракция БЮТ-«Батькивщина» исключила из своих рядов Наталью Королевскую, инкриминировав ей использование «джинсы» и тесные связи с президентской администрацией. Лидер УСДП, которую недавно называли «бютовской принцессой», изгнана из рядов непримиримой оппозиции. Наталья Юрьевна, как и полагается, обещает добиваться освобождения Юлии Владимировны и создать новое качество политики. Ее недавний соратник Александр Турчинов, оказавшийся на «Интере», старательно уходил от ответов на вопросы о степени влияния Тимошенко на «сердечные» решения. Для проповедника Турчинова вечерняя пятничная политическая проповедь была, пожалуй, не самой удачной – уж слишком резок контраст между Тимошенко и политиком, оставшимся в «Батькивщине» «на хозяйстве».

Интересно, что под бело-сердечными знаменами на Сумщине продвигает себя Александр Волков, некогда бывший соратником Леонида Кучмы. Теперь Александр Михайлович направил весь нерастраченный политический энтузиазм на оппозиционную деятельность. Хотя Николай Томенко утверждает, что решение о баллотировании Волкова пока не принято, связанный с экс-«директором парламента» негатив вполне может довести «Батькивщину» до инфаркта. Отметим, что «сердечники» и «фронтовики» предложили коллегам по оппозиции выдвигать кандидатов по 25 из 225 мажоритарных округов, в остальных, по всей видимости, они уже вопрос с претендентами на депутатский мандат решили.

Напомнил о себе и Виктор Медведчук. Один из наиболее эффективных «серых кардиналов» в новейшей украинской истории пока предпочитает действовать в виртуальном пространстве. Например, он подверг критике внешнюю политику Украины, назвав ее «еврокапитуляцией». Давнее стремление Виктора Владимировича дружить с Москвой известно, пожалуй, оно даже более растиражировано, чем его выражение «Власть сегодня сильна как никогда». Жаль, что Медведчук не нашел возможности посоветовать российской стороне, что одним закручиванием гаек в двусторонних отношениях проблемы не решаются. Шеф «Газпрома» Алексей Миллер же оказался настолько беспардонным, что пригласил руководство украинского ТЭК на церемонию начала строительства «Южного потока» в декабре 2012 года. Если это дружба, то какой должна быть неприязнь?

Даже терпеливый Николай Азаров признал, что Украина может закупать газ на европейских спотовых рынках, если договориться с «Газпромом» не удастся. Николай Янович утверждает, что сможет воплотить в жизнь социальные инициативы Януковича без включения печатного станка. Отметим, что договариваться с МВФ Украина не спешит. Азаров продолжает «пахать» во главе серьезно изменившегося правительства, в котором все больше представителей групп влияния и все меньше чиновников, обладающих  стратегическим мышлением.

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