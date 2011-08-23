На Луганщине депут с компанией избил и обстрелял милиционеров (ВИДЕО)

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В Стаханове Луганской области между депутатом Калиновского поселкового совета и сотрудниками милиции произошел вооруженный конфликт, сообщает Kriminal.tv.

В результате конфликта четверо милиционеров получили травмы и огнестрельные ранения.

«Ребята заметили, что в развлекательном комплексе «Комфорт» компания из семи мужчин, что называется, «цеплялась к девушкам». Когда девушки возмутились, один из них ударил жертву рукой по лицу. Девушки обратились за помощью к патрульным. Милиционеры потребовали прекратить беспредел, но семеро хулиганов напали на них и жестоко избили. Били руками и ногами, после чего сели в машину и уехали», - рассказала Татьяна Федорчева, мать одного из милиционеров.

Милиционеры быстро установили место жительства одного из хулиганов и направили к нему группу задержания. Однако дебоширы оказали вооруженное сопротивление - начали стрелять в стражей порядка из охотничьего ружья «Сайга» и отбиваться всеми силами.

Тем не менее работникам милиции удалось доставить их в райотдел милиции.

«Четырех сотрудников милиции госпитализировано с различными травмами: сотрясение мозга, множество ушибов, повреждения грудной клетки, ранение ног ... Но задержанных освободили уже утром 4 августа! Уголовное дело возбудили, но оно совсем не продвигается. Мы знаем, что пропали несколько минут записи с камер видеонаблюдения ТСК «Комфорт». Это и неудивительно, ведь среди нападавших был депутат Калиновского сельсовета, Попаснянкого района», - рассказала Федорчева.

Журналистам удалось выяснить, что речь идет о депутате Калиновского поселкового совета, Попаснянкого района Дмитрии Ляхове.

«Когда журналисты позвонили народному избраннику, он был просто ошарашен тем, что они не только нашли номер его телефона, но и узнали о «происшествии». Мало того, Ляхов попытался выяснить, кто из правоохранителей или их семей «слил" информацию. Но пообещал посоветоваться с «людьми» и перезвонить, чтобы прокомментировать события. Прошло несколько дней, а журналисты все ждут комментариев ...», - пишет издание.

На сегодняшний день оба патрульных, которые приняли на себя первый удар разгулявшейся компании, уже вышли из больницы. Правда, пока не могут похвастаться здоровьем – их донимают боли в груди и голове. А те, кто пострадал от стрельбы – до сих пор остаются в госпитале.

Напомним, недавно в Луганске разгорелся скандал вокруг сына нардепа Владимира Ландика, депутата горсовета Романа Ландика, который избил девушку в кафе.