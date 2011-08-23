Министры Бойко и Ярошенко полетели отчитаться перед МВФ

Министр финансов Украины Федор Ярошенко и министр топлива и энергетики Юрий Бойко находятся в Вашингтоне (США) для переговоров с Международным валютным фондом, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Что касается МВФ, сегодня в Вашингтоне находятся министр финансов и министр топлива и энергетики. Мы все время в процессе переговоров, в процессе контактов, потому что это наши кредиторы, они должны знать, как мы ведем хозяйство, какой у нас бюджет, доходы и расходы… Мы перед ними даем отчет», – цитирует Азарова Интерфакс-Украина.

Как ранее сообщал Главред, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину с 29 августа по 9 сентября, сообщили в киевском офисе Фонда.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера, целью визита является «продолжение дискуссий по поводу второго пересмотра выполнения программы в рамках соглашения о стенд-бай и консультаций 2011 года в соответствии со Статьей IV.