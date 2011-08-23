Власенко заявляет, что никто Тимошенко не обследовал

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Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко опровергает заявление представителей прокуратуры о медицинском обследовании Юлии Тимошенко, передает канал «24».

«Почему-то Генеральная прокуратура начинает работать, как пресс-служба Министерства здравоохранения (мало того, что они сами работают как пиар-агентство собственное, они еще занимаются пиаром Минздрава) ... Я вынужден констатировать, что никакого медицинского обследование Тимошенко не проводилось», - сказал Власенко.

По словам нардепа, по имеющейся у него информации, никаких анализов у экс-премьера члены медицинской комиссии не брали.

«Скажите, пожалуйста, можно ли сделать какие-либо выводы, просто осмотрев визуально? Нет, нельзя. Надо провести нормальное обследование, взять нормальный набор медицинских анализов, изучить их, сопоставить, если нужно провести дополнительное обследование, и после этого можно говорить о нормальном медицинском профессиональном и взвешенном диагнозе. На сегодня таких действий не произошло, поэтому говорить о какой-либо диагностике крайне и крайне преждевременно», - подчеркнул Власенко.

Как сообщал ранее "Главред" , Министерство здравоохранения включила личного врача Юлии Тимошенко в состав группы, которая ее осматривала, а ее состояние удовлетворительное