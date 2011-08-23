МИД опроверг информацию об украинских наемниках в Ливии

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Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что якобы члены ливийской оппозиции взяли в плен украинских наемников, которые воевали на стороне Муамара Каддафи. «Мы проверяем эту информацию», - сказали в пресс-службе ведомства пишет «Интерфакс-Украина».

Некоторые СМИ сообщили, ссылаясь на сообщение в своем Twitter сотрудницы одного из американских телеканалов о том, что ливийская оппозиция захватила украинских наемников, которые, по некоторой информации, воевали на стороне лидера Ливии полковника М.Каддафи.

По словам директора департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина, в МИДе «очень сомневаюся в правдивости этой информации», - сказал он.

Волошин напомнил, что такая «утка» была в СМИ в феврале этого года, но до сих пор ни один официальный орган не подтвердил эту информацию.

Вместе с тем, Волошин заверил, что МИД Украины, безусловно, проверяет эту информацию.

Ранее «Главред» сообщал, что сотрудница одного из американских каналов в своем Твиттере писала, что ливийская оппозиция захватила украинских наемников, которые, по некоторой информации, воевали на стороне лидера Ливии Муаммара Каддафи.