Для колядника Зварича прокурор просит 11 лет

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Сторона обвинения в деле экс-главы Львовского апелляционного админсуда Игоря Зварича просит приговорить его к заключению на 11 лет.

Как сообщает источник Украинской правды, прокуроры также просят конфисковать у Зварича все имущество и лишить его права занимать должность судьи.

Вместе с тем, другого обвиняемого в этом деле судью Вячеслава Любашевского обвинение просит приговорить к 5 годам заключения с конфискацией и лишением права занимать должность судьи.

По состоянию на вторник, 23 агуста, в судебном процессе уже второй день продолжаются дебаты, по окончании которых суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.