ПР поглотила Тигипко и начала готовиться к выборам (ФОТОРЕПОРТАЖ)

17 марта 2012, 17:30

17 марта в Киеве прошел XIII съезд Партии регионов, в котором приняли участие около 850 делегатов со всей Украины.

Съезд, уже традиционно, проходил в киевском Международном выставочном центре на Левоборежье. Делегатов охраняли простые милиционеры, сотня беркутовцев и даже снайперы.

Возле здания участников съезда приветствовали около 100 сторонников регионалов с национальными и партийными флагами.

 

По периметру место собрания окружади милиционеры. Как рассказал один из них, их сюда свезли на 6.45 утра, хотя съезд должен был начаться в 12.

 

«Здесь весь Днепровский райотдел – 50 человек. Есть также «угошникы» (работники Управление госохраны. – Ред.), около 100 «беркутовцев», на близлежащих домах есть снайперы. Но даже мы не знаем, где именно», – сообщил правоохранитель.

Перед делегатами выступил почетный лидер ПР, Президент Украины Виктор Янукович, председатель ПР премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, а также руководители областных организаций ПР.

 

В своем выступлении Янукович потребовал проведения парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами.

«Как глава государства и гарант соблюдения Конституции я требую: выборы должны быть и пройти в честной борьбе, согласно букве и духу избирательного законодательства, с соблюдением принципов демократии и равности участия в избирательном процессе», – заявил он.

 

Янукович отметил, что новый закон о выборах стал для всех примером широкого политического компромисса и взаимопонимания и выразил убеждение, что избирательные процедуры будут соблюдены.

Он также подчеркнул, что избирательная кампания должна быть организована, как «широкий диалог политиков и избирателей».

По словам Януковича, задача такого диалога – поиск широкого социального консенсуса в отношении путей развития Украины.

Глава государства особо акцентировал, что от проведения выборов зависит, в том числе, имидж страны.

В ходе съезда было объявлено о слиянии Партии регионов и партии «Сильная Украина», председатель «Сильной Украины» Сергей Тигипко объявил о самороспуске этой политической силы и о вступлении ее членов в Партию регионов.

 

Азаров вручил Тигипко партийный билет члена Партии регионов. Кроме того, Тигипко был единогласно избран заместителем председателя Партии регионов и членом политсовета партии.

 

 

 

Следует заметить, что мнения и комментарии по этому поводу были весьма разнообразны.

В частности, сам Азаров заявил, что не видит в лице Сергея Тигипко своего конкурента и не позволит сталкивать их лбами.

Вопрос журналистов «не боится ли он, что Тигипко подсидит Азарова» возмутил лидера партии настолько, что он даже не хотел на него отвечать. Отказ возмутил журналистов, которые начали требовать, чтобы он ответил.

«Видите, что их интересует? Самое главное – это столкнуть нас лбами. Не получится», – сказал Азаров, обращаясь к Тигипко, который стоял рядом с ним. «Мы два года проработали вместе, и Сергей Леонидович меня не подставлял, и сейчас не подставит», – таким стал ответ Азарова на вопрос о «подсиживании». «Когда нужно будет уйти Азарову, он уйдет», – добавил премьер-министр.

 

В то же время, сам Тигипко заявил на брифинге после съезда, что хотел бы возглавить Партию регионов, однако понимает, что до будущих парламентских выборов это невозможно.

Вице-премьер отметил, что говорить о своих перспективах в партии рано, поскольку он только вступил в ее ряды.

«Это было бы слишком самоуверенно, может, даже граничило бы с каким-то нахальством. Все-таки люди работали на партию 15 лет», – сказал он.

В этой связи Тигипко сказал, что сделает все, чтобы максимум интересных людей из партии «Сильная Украина» проявили себя во власти.

«Я все сделаю, чтобы максимум интересных людей из «Сильной Украины» появились во власти, именно исполнительной власти. На уровне губернаторов, заместителей губернаторов, глав районных администраций, министерств, ведомств и так далее», – сказал вице-премьер.

По его словам, это конкурентные, современные люди, реформаторы по своей сути.

А заместитель главы Администрации Президента Анна Герман уверена, что Партия регионов вообще готова принять в свои ряды все желающие политсилы.

 

«Мы готовы принять всех, объединить вместе в деле реформирования и развития страны. Мы никому не откажем. Даже если бы завтра с нами захотел работать Блок Юлии Тимошенко, мы бы его приняли», – отметила она.

 

В качестве гостей на съезде присутствовали представители партий – политических партнеров ПР: «Единой России», Группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов (ПАСД) в Европейском парламенте, «Нового Азербайджана», «Процветающей Армении», Болгарской социалистической партии, Народно-демократической партии «Нур Отан» (Казахстан), Демократической партии Молдовы, Партии справедливости и прогресса Турции.

 

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