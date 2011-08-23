Президент: Украина должна объединить континентальные экономические союзы

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Украина последовательно и предсказуемо будет проводить внешнюю политику национального прагматизма, заявил Президент Украины Виктор Янукович во вторник в Киеве на торжествах по случаю 20-й годовщины Независимости Украины во дворце «Украина».

«Проведение внешней политики национального прагматизма требует последовательности и предсказуемости», – цитирует Президента Интерфакс-Украина.

В то же время глава государства убежден, что Украина «должна стать силой, которая объединяет континентальные экономические союзы».

Янукович в очередной раз выразил надежду на завершение в 2011 году переговоров по политической ассоциации с ЕС и созданию углубленной всеохватывающей зоны свободной торговли.

«Это станет убедительным свидетельством неотвратимости нашего цивилизационного выбора и практических шагов по внедрению европейской общественной модели в Украине. Мы должны использовать этот потенциал и прогресс как стимул для дальнейшей модернизации нашего государства, экономики, социальных институтов», – пояснил Президент.

При этом он заявил: «Одновременно партнерство с Россией и странами СНГ было и остается нашим стратегическим приоритетом. Мы сможем убедить наших партнеров, что стратегическое и экономическое партнерство – это наиболее выгодный и перспективный формат наших отношений».

«Для Украины такая модель взаимоотношений с Евросоюзом, Россией и другими странами Таможенного союза – это практическая реализация стратегии экономической консолидации на евроазиатском континенте», – подчеркнул Виктор Янукович.

Он также заявил, что Украина и в дальнейшем будет развивать стратегическое партнерство с США, Китайской Народной Республикой и странами Тихоокеанского региона.

«Но эта амбициозная цель требует сильной и уверенной в себе Украины», – резюмировал глава государства.