Богдан Ступка стал Героем Украины

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Президент Виктор Янукович присвоил звание Героя Украины народному артисту Украины Богдану Ступке. Текст соответствующего указа зачитал глава Администрации президента Сергей Левочкин в ходе торжеств по случаю 20-летия независимости.

Звание присвоено Ступке за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство, сказано в указе, текст которого размещен на сайте Президента

Богдан Сильвестрович Ступка является художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Напомним, в январе 2010 года Ступка был награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.