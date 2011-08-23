Айвазова согласна на развод, но имущество поделит по закону

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Супруга мэра Киева Леонида Черновецкого Алина Айвазова заявила, что готова дать ему развод. «Впервые за всю историю своей политической карьеры мой муж сказал правду, и к этому его побудило мое интервью. Он любит Елену Савчук? Я очень этому рада, и я с удовольствием дам развод, но при условии, что все имущество мы делим, как и положено по закону, пополам», – цитирует Айвазову "Сегодня".

Как ранее писал Главред, в интервью газете «Сегодня» Алина Айвазова рассказала, что, узнав из «звонков доброжелателей» об отношениях своего мужа с другой женщиной, подала на развод. Но по просьбе детей отозвала иск. Она также рассказала, что Черновецкий добился многого благодаря ей и ее отцу.

После этой публикации мэр Киева заявил, что его отношения с женой неизбежно закончатся разводом. «То, что происходит сегодня в моей семье, точнее в отношениях между мной и моей женой, логически обязательно завершится разводом. Поскольку мы не живем вместе, как муж и жена, уже очень много лет. И, несмотря на это, я испытываю к моей супруге искреннее уважение, как к матери моих детей и женщине, которую я любил на протяжении многих лет», – заявил он.

фото: kmv.gov.ua