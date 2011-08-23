Президент наградил оденами политиков и актеров

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Президент Виктор Янукович наградил по случаю Дня Независимости ряд политиков, губернаторов, депутатов Партии регионов, а также министра оппозиционного правительства Тимошенко Геннадия Москаля. Указы №843/2011 и №845/2011 опубликованы на сайте главы государства

Так, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени президент наградил экс-министра иностранных дел Анатолия Зленко, известного шахматиста Василия Иванчука, художественного руководителя театра русской драмы имени Леси Украинки Михаила Резниковича, директора национального цирка Владимира Шевченко. Такой же орден получили нардепы Сергей Кивалов, Владимир Рыбак и председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени кроме деятелей искусств Янукович наградил депутатов-регионалов Антона Пригодского и Яна Табачника.

Орденом «За заслуги» І степени среди прочих Янукович наградил президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаила Вышиванюка, народного депутата Василия Гуреева, посла в Казахстане Олега Дёмина, директора департамента секретариата Кабинета Министров Юрия Евтеева. Такой же орден получил председатель КГГА Александр Попов, мэр Одессы Алексей Костусев, Валентин Ландик (родственник скандальных Ландиков), нардеп Петр Мельник, нардеп Геннадий Москаль и супруга Дмитрия Табачника – актриса театра русской драмы Татьяна Назарова.

Кроме того, этим же орденом наградены Херсонский городской голова Владимир Сальдо и нардепы Александра Стояна и Эльбрус Тедеев.

Орден «За заслуги» ІІ степени получили президент Ассоциации народных депутатов Александр Барабаш, нардепы Виктор Бондаренко, Александр Буджерак, Александр Васильев, Сергей Гусаров, председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул, председатель Винницкой областной государственной администрации Николай Джига и харьковский губернатор Михаил Добкин.

Такой же орден получил скандальный экс-губернатор Киевщины Анатолий Засуха, нардепы Игорь Зварич, Николай Комар, Иван Куровский и директор государственного предприятия «Санаторий «Конча-Заспа» Государственного управления делами Анатолий Нагорянский.

Кроме того, этим орденом награждены житомирский губернатор Сергей Рыжук, депутаты Юрий Самойленко, Геннадий Самофалов и Николай Солошенко.

Орден «За заслуги» ІІІ степени получили депутаты Татьяна Бахтеева, Елена Бондаренко, Лев Бирюк, Сергей Васютин, Владимир Демидко, Василий Демчишин, Николай Демьянко, Анатолий Кинах, Павел Климец, Сергей Клюев, Леонид Кожара, Павел Корж, председатель Ровенского областного совета Юрий Кичатый, председатель Херсонской областной государственной администрации Михаил Костяк.

Всего награждено 56 нынешних и бывших депутатов.