Каддафи позвонил в Россию и рассказал, как "выбивает крыс" из Триполи

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Один из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи Мухаммед позвонил президенту ФИДЕ, россиянину Кирсану Илюмжинову, и рассказал, что он с отцом находится в Триполи и "выбивает крыс" из города. Об этом сообщает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

Илюмжинов сообщил, что телефонный разговор состоялся во вторник в 18:00 по московскому времени (в 17:00 по Киеву). «Мне только что позвонил Мухаммед Каддафи и заявил, что находится в Триполи, рядом со своим отцом», – сказал Илюмжинов.

«Мухаммед Каддафи утверждает, что силы, преданные его отцу, «выбивают крыс из города», – отметил Илюмжинов. Затем Мухаммед передал трубку своему отцу, отметил президент ФИДЕ.

Сам ливийский лидер, по словам Илюмжинова, сказал, что жив и здоров, находится в Триполи и не собирается покидать Ливию. «Не верьте лживым сообщениям западных телекомпаний», – якобы заявил Муаммар Каддафи Илюмжинову. Его голос, по определению Илюмжинова, звучал бодро. Каддафи говорил по-арабски, а Мухаммед переводил его слова на английский язык.

«Я хочу выразить благодарность всем людям в мире, кто сочувствует народу Ливии», – заявил Каддафи в телефонном разговоре. «Я уверен, что мы победим», – заключил полковник.

По словам Каддафи, в Триполи сейчас воюют против него подразделения НАТО и наемники. «Здесь ливийских повстанцев и в помине нет», - передал слова Каддафи Илюмжинов.

Отметим, что судьба Мухаммеда Каддафи в последние пару дней также являлась предметом интереса мировых СМИ и обрастала эпическими, однако ничем не подтвержденными подробностями. В частности, сообщалось, что Мухаммед Каддафи был атакован в своем доме прямо во время интервью, был захвачен повстанцами, но сбежал от них с помощью предателя в их рядах; и, наконец, что с ним все в порядке.

Агентство Reuters во вторник вечером сообщило со ссылкой на телеканал Al Arabiya, что ливийским мятежникам удалось прорваться через первые ворота укрепленной резиденции Каддафи. Бои продолжаются, никаких подробностей больше нет.

фото: ekonbez.ru