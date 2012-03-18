Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Украину продолжает будоражить история Оксаны Макар - 18-летней девушки из Николаева, которую вечером 8 марта зверски изнасиловали, а потом подожгли и бросили на куче мусора трое местных жителей, двое из которых оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. Девушка чудом избежала смерти, ее жизнь остается под угрозой.

Как рассказала мать девушки – Татьяна Суровицкая – насильники попытались сжечь Оксану вместе с паспортом, чтобы даже никаких следов не осталось. Однако они просчитались – несмотря на свое тяжелое состояние, девушка выжила.

Более того, в Интернете появилось видео, в котором лежащая на больничной койке девушка заявила, что хочет, чтобы насильников «расстреляли, отрезали яйца и дали съесть собакам. Или, чтобы их в зоне просто вы*бали».

После преступления Оксане ампутировали правую руку и удалили отмершие части обеих стоп. На восьмой день после трагедии, 16 марта, девушку доставили в Донецкий ожоговый центр, который располагает необходимым для ее спасения оборудованием.

Для транспортировки Оксаны специально был подготовлен самолет Як-42, оборудованный всем необходимым.

{10-}

Сейчас лечением девушки занимается Эмиль Фисталь, ведущий специалист в Украине, доктор медицинских наук, профессор, спасший жизни сотен шахтеров, профессионал высочайшего уровня.

Донецкий врач рассказал об «огромных ошибках» в лечении Оксаны Макар

Как утверждает доктор, состояние девушки остается стабильно тяжелым, ее готовят к операции по закрытию ран. Врач еще раз подтвердил, что организм Оксаны поражен сепсисом.

В то же время, после переезда в Донецк девушка начала приходить в себя. Она реагирует на вопросы, пытается открывать глаза и шевелить пальцами.

По словам медика, среди ряда диагнозов, поставленных девушке, на первый план сейчас выходит поражение дыхательных путей, их воспаление.

Доктор также отметил, что была проведена интубация и бронхоскопия. Эту же процедуру, невзирая на всю ее сложность, повторят и еще раз. «Уверяю вас, руки мы не опускаем», – подчеркнул Фисталь.

Однако, уже через несколько часов доктор заявил, что у Оксаны обнаружили воспаление легких. Это подтвердила рентгеноскопия.

В свою очередь мама Оксаны была весьма озабочена всеми слухами, которые распространялись в СМИ и в Интернете. До нее дошли слухи, что она, якобы просила журналистов искажать и перекручивать факты. Что она летала в Москву – давать интервью. Хотя женщина говорит, что в это время Оксане проводили процедуры, а после она спала. Также ходят слухи, что она общается якобы с журналистами за деньги, что у нее сомнительная репутация… и т.д.

Женщина отвергла всю ложную информацию и рассказала, что денег за комментарии она не брала, ей во многом помогали родственники и простые люди.

Между тем, во многих исправительных учреждениях Украины заключенные получили письма от криминальных авторитетов с требованием расправиться с тремя николаевскими садистами, которые поиздевались над Оксаной.

Пока задержанные по подозрению в изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар Евгений Краснощек, Артем Погосян и Максим Присяжнюк находятся в ИВС центрального района Николаева. Но по закону после предъявления окончательных обвинений их должны перевести в СИЗО, где они и будут сидеть до приговора суда.

Но, как сообщают источники, их уже ждут местные заключенные. В николаевской милиции эту информацию подтвердили на условиях анонимности. «У нас из-за этого действительно возникли очень большие сложности, - говорит один из следователей.

Милиция не видит «групповухи» в издевательствах николаевских мажоров (ВИДЕО)

«Есть обоснованные подозрения, что с обвиняемыми постараются свести счеты еще до вынесения приговора».

По словам милиционера, несколько дней назад в большинстве исправительных учреждений Украины зэкам поступили письма от криминальных авторитетов с требованиями совершить расправу над этими ребятами. Между тем, один из подозреваемых Артем Погосян все время плачет и клянется, что не насиловал Оксану Макар, а в квартире со злодеями оказался вообще случайно. Однако, следствие уже установило, что Погосян лично принимал участие в попытке скрыть преступление - он помогал Краснощеку и Присяжнюку оттянуть Оксану Макар на строительство и участвовал в ее поджоге.

Дело получило мощный общественный резонанс: расследование трагедии держит на личном контроле Президент, Генеральный прокурор, министр внутренних дел. Происшествие стало предметом обсуждения в парламенте.

Николаевского насильника к даче показаний готовили профессионалы

Отметим, что без массовых выступлений в защиту девушки трагедия могла стать очередным «забытым» злодеянием «мажоров», которых сразу после задержания выпустили на подписку о невыезде.

До сих пор неизвестно, чем руководствовались милиционеры, принимая решение выпустить двоих подозреваемых, учитывая тяжесть совершенного преступления, делая это без решения суда.

Позже оказалось, что решение по каждому задержанному принимали разные судьи, разбивая одно преступление на разные эпизоды. По данным местных СМИ, на следствие оказывалось сильное воздействие с целью «замять» преступление.

Юристы, обсуждая перипетии дела, сошлись во мнении, что одного из них явно готовили на роль «козла отпущения»: в первых показаниях он ни словом не упомянул о своих подельниках - адвокаты убеждены, что таким образом подозреваемый пытался взять вину на себя. Эксперты уверены, что эти показания явно были подготовлены профессионалами.

Оказалось, что двое подозреваемых в зверском преступлении – сыновья влиятельных людей: один из них – приемный сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации Людмилы Присяжнюк, оказался активистом, участвовал в мероприятиях одной из политических партий и был доверенным лицом кандидата в мэры Николаева на выборах 2010 года.

Другой задержанный – сын бывшего прокурора Центрального района Николаева.

И лишь один из них – «простой работяга», живущий в общежитии.

Николаевских отморозков уже ждут на зоне - отец жертвы готов поквитаться

Оказалось, что подозреваемых задержали довольно быстро: их зафиксировала камера наблюдения, установленная в кафе «Рыбка», где довольно часто бывала Оксана с друзьями.

На сегодняшний день по словам самой пострадавшей, ее матери, а также подозреваемых можно составить общую картину.

8 марта, договорившись встретиться в баре с подругой, Оксана Макар, ожидая ее, подсела к двум незнакомым молодым людям, которые предложили выпить водки в честь праздника. Девушка успела купить себе шейк, но от угощения не отказалась.

Николаевские изверги рассказали, как насиловали и жгли жертву (ВИДЕО)

После недолгого разговора парни допили водку, и один из них предложил всей компанией пойти в гости к его подруге, которая якобы живет рядом. Оксане он сказал: «Познакомитесь, будете дружить». Девушка послушно согласилась.

Позже, общаясь с журналистами, мать девушки, Татьяна Суровицкая, рассказала, что дочь помнила все только до того момента, как согласилась пойти «в гости» к новым знакомым, а все, что произошло потом, стерлось из ее памяти.

Мать Оксаны сказала, что душить ее начали, когда она пригрозила насильникам, что заявит в милицию.

Девушка чудом выжила, и утром ее стоны услышал Олег Найда, машина которого заглохла недалеко от недостроенного здания. Он сразу вызвал милицию и скорую, которую, по его словам, пришлось ждать 40 минут.

Слева - спаситель Оксаны Олег Найда, справа - Юрий Круцылов, один из лидеров инициативной команды, помогающей потерпевшей

Здесь нашли Оксану

В крайне тяжелом состоянии Оксану госпитализировали. Все, кто видел ее в тот момент, испытали настоящий шок: 55% тела девушки было повреждено ожогами, большая их часть – 3-4-й степени, до кости была обожжена правая рука. Врачи решили ампутировать ее до локтя.

У девушки также обуглены туловище, бедро, поясница, стопы. По словам матери, спина – «сплошное мясо, попы – нет, почки – сварены». Сильно обожжены стопы, особенно правая.

Врачи говорят, что главную опасность для девушки сейчас представляет интоксикация – отравление организма продуктами распада отмирающих тканей, потому медики постепенно удаляют омертвевшие обожженные ткани.

Жертва николаевских отморозков рассказала, как молилась о спасении

На пятый день после трагедии Оксана впервые нормально смогла поесть. Все это время она находится в сознании и рассказывает матери то, о чем помнит. Удивительно, что даже в таком тяжелейшем состоянии девушка строит планы на будущее, мечтает поскорее надеть туфли на каблуках, а еще хочет поскорее сделать протез руки: «Не хочу ходить с этой култышкой».

Тем временем, в Интернете появились не только имена извергов, но и досье на каждого из них.

Подозреваемых в зверском изнасиловании выпустили на свободу (ВИДЕО)

Новость об этом буквально «взорвала» Интернет.

Позже оказалось, что решение по каждому задержанному принимали разные судьи, разбивая одно преступление на разные эпизоды. По данным местных СМИ, на следствие оказывалось сильное воздействие с целью «замять» преступление.

Утром 13 марта возмущенные жители Николаева, в основном молодежь, договорившись через интернет, собрались на пикет у здания Центрального райотдела милиции, а потом возле областной прокуратуры.

Для николаевских отморозков потребовали смертной казни

Громкая акция протеста состоялась и в центре города, на площади Ленина. Пикетчики потребовали задержать преступников, а также привлечь к ответственности должностных лиц, которые выпустили их на свободу.

Во время акции протеста в прокуратуре решили задержать преступников, разгуливающих на свободе.

«Я первый раз видел, как за три минуты из прокуратуры позвонили зампрокурору области, зампрокурору города, прокурору города. Нам сказали, что прокурор Центрального района бежит сюда с личным делом, чтобы все нам объяснить. Я видел, как чиновники дрожали, как начальники милиции реально боялись. Грубо говоря, мы за полчаса акцией под прокуратурой все перевернули, и их «закрыли». Мы будем организовываться, создавать свою организацию и все отслеживать полностью – каждый шаг милиции и прокуратуры, все дела, все запросы, все. В данный момент мы все это начинаем делать», - рассказал инициатор пикета Юрий Круцылов.

Отметим, что, на четвертый день после происшествия, следователи начали брать официальные показания у пострадавшей. До сих пор следователи утверждали, что Оксана находится без сознания.

фото, видео: novosti-n.mk.ua, pn.mk.ua, mukola.net

Новости по теме:

Оксану Макар сжигали вместе с паспортом

Оксана Макар потребовала «отрезать яйца» насильникам (ВИДЕО)

Оксане Макар стало лучше, ее готовят к операции

Мама Оксаны Макар: «Я доведу эту войну до конца»

У Оксаны Макар обнаружили воспаление легких



Оксане Макар стало хуже – доктор Фисталь



Мама Оксаны Макар рассказала правду о своей семье и расходах на дочь



В тюрьмах готовят расправу над николаевскими извергами - источник

Оксану Макар благополучно привезли в Донецк (ФОТО)

Николаевского насильника к даче показаний готовили профессионалы

Донецкий врач рассказал об «огромных ошибках» в лечении Оксаны Макар

Жертву николаевских отморозков отправили лечиться в Донецк (ФОТО)

Открылись новые факты биографий николаевских насильников

Спасать сожженную садистами девушку будет лучший специалист Украины по ожогам

Сожженную николаевскими мажорами девушку отправят в Донецк

Николаевских отморозков подозревают в серийных убийствах

Оксане Макар приходится кусками удалять отмирающую кожу (ВИДЕО)

Николаевские насильники только частично признали свою вину

Шансы на выживание жертвы николаевских отморозков минимальны

Мэр Николаева рассказал, как принял на работу будущего насильника (ВИДЕО)

К делу николаевских отморозков подключилась Генпрокуратура (ВИДЕО)

Жертве николаевских отморозков стало хуже, ее перевели в реанимацию

Мать изнасилованной девушки верит, что дочь будет самой счастливой (ВИДЕО)

Милиция не видит «групповухи» в издевательствах николаевских мажоров (ВИДЕО)

Украинцы массово перечисляют деньги жертве николаевских мажоров-отморозков

Жертву николаевских мажоров-отморозков предложили лечить в Киеве

Жертва николаевских отморозков рассказала, как молилась о спасении

Николаевских отморозков уже ждут на зоне - отец жертвы готов поквитаться

Николаевский мажор-отморозок бросил беременную девушку

Для николаевских отморозков потребовали смертной казни

Николаевские изверги рассказали, как насиловали и жгли жертву (ВИДЕО)

Янукович приказал Пшонке заняться делом николаевских отморозков

К жертве николаевских отморозков «скорая» ехала 40 минут

Мать изнасилованной в Николаеве девушки: милиция перекручивает дело

В Николаеве подозреваемые в зверском изнасиловании отпущены на свободу (ВИДЕО)