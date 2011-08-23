Повстанцы ворвались в резиденцию Каддафи

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Ливийские повстанцы прорвались на территорию резиденции Муаммара Каддафи в Триполи. Как сообщает канал «Аль-Джазира», 23 августа повстанцам удалось прорваться через ворота во внешнем периметре комплекса.

По данным телеканала, над резиденцией виден дым, в районе Баб аль-Азизия, где расположен правительственный комплекс, слышны взрывы. Небо над Триполи патрулирует авиация НАТО, однако представители Альянса не подтвердили факт бомбардировки резиденции, сообщает Lenta.ru.

Резиденция Баб аль-Азизия - комплекс из нескольких зданий, расположенный на большой территории. Помимо самой резиденции Каддафи, на территории комплекса расположены армейские казармы и ряд других строений. По данным повстанцев, под казармами проходит система туннелей общей протяженностью до 30 километров, некоторые из них выходят за пределы Триполи к морю.

Находится ли сам Каддафи на территории резиденции, неизвестно.

Рано утром 23 августа к журналистам вышел сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам Каддафи и заявил, что его отец Триполи не покидал. Кроме того, он заверил СМИ, что столица по-прежнему находится под контролем властей и в городе «все в порядке».

Как сообщал Главред, наступление на Триполи повстанцы начали 20 августа. К ночи 22 августа им удалось занять большую часть ливийской столицы. В частности, под контроль повстанцев перешел телецентр. Тогда противники Каддафи объявили, что на окончательный захват Триполи «уйдет один-два дня».

фото: telegraph.co.uk