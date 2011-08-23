СБУ возбудила дело по факту подготовки теракта в Василькове

СБУ возбудила уголовное дело по факту подготовки к совершению террористического акта, публичных призывов к совершению терактов и незаконному изготовлению взрывного устройства членами ряда экстремистских общественно-политических организаций, сообщает Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«23 августа следственным отделом СБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению террористического акта по ст.14 и 258 Уголовного кодекса, за публичный призыв к совершению террористического акта по ст.258-2 Уголовного кодекса и за незаконное хранение и изготовление взрывного устройства – по ст.263 Уголовного кодекса», – сообщила на брифинге во вторник пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.

Как ранее сообщал Главред, в одном из помещений, принадлежащих Васильковскому городскому совету, был найден предмет, который по результатам экспертизы определен, как готовое к употреблению самодельное взрывное устройство осколочного действия, начиненное гвоздями, болтами, металлическими предметами. По словам пресс-секретаря, радиус поражения в результате взрыва этого устройства мог составить более 100 метров.

Остапенко также подчеркнула, что задержанных в этом помещении трех человек во вторник утром отпустили, однако это не избавляет их от ответственности, поскольку продолжается следствие. Она также отметила, что все задержанные являются жителями Киева и подтвердила, что из изъятых у них материалов следует, что задержанные имеют отношение к организациям Социал-национальная ассамблея (СНА) и «Патриот Украины».

«Помимо взрывного устройства у них было найдено огромное количество листовок с призывами экстремистского характера. На изъятых электронных носителях информации находится видео, где показана отработка схемы блокирования государственных учреждений, схемы изготовления самодельных взрывных устройств, а в одной из папок даже находится видео с детской порнографией», – рассказала пресс-секретарь СБУ.

Она назвала «абсолютных бредом» заявления задержанных, распространенные в средствах массовой информации, о том, что они не имеют никакого отношения к найденным уликам и им их якобы подбросили.

Остапенко подчеркнула, что главной задачей СБУ является предупреждение террористических актов, отведение угрозы от граждан Украины и предупреждение возможных человеческих жертв, что и было сделано. «Надеюсь, что День независимости мы встретим спокойно», – подчеркнула она.