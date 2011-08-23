Большая часть украинцев дома говорит по-украински

На украинском языке в быту общаются 53,3% граждан Украины, в то время как по-русски говорят 44,5%. Таковы данные опроса общественного мнения полученные Центром Разумкова в результате опроса общественного мнения, проведенного с 10 по 17 августа.

Как отметил глава социологической службы Центра, за последние 11 лет в Украине расширилось употребление украинского языка, как в сферах экономики, так и на бытовом уровне.

По его словам, с 2004 года наблюдается тенденция увеличения количества граждан, которые переходят в быту на государственный язык, сообщает zn.ua.

В то же время, социолог отметил, что существуют региональные различия: в центральных и западных областях преобладает украинский язык, в восточных и южных – русский.

В Киеве показатели приблизительно равны, но немного больше людей в быту общаются по-русски.

В Днепропетровской области также приблизительно одинаково количество граждан, говорящих по-украински и по-русски, но в Днепропетровске и крупных городах преобладает русский язык, а в селах и небольших городах – украинский.

Быченко не считает, что в стране каким-то насильственным образом внедряется украинский язык.

«Несмотря на то, что количество разговаривающих на украинском языке растет, количество тех, кто считает его родным языком, все равно меньше по сравнению с этой цифрой», - сказал он. По данным соцопроса, таких граждан в Украине 62%.

Социолог также обратил внимание, что количество разговаривающих на украинском языке в общественных местах меньше, чем в быту, и составляет 49,2%, а на русском – 48,7%.

Эксперт объясняет это тем, что в общественных местах и в транспорте на граждан Украины может оказываться определенное подсознательное давление, а также это определенная дань традиции, когда украиноязычный человек на улице общается на русском языке.

Согласно данным опроса, 31,8% граждан Украины гордятся украинским языком.

56,6% граждан Украины считают, что каждый гражданин Украины должен обязательно знать украинский язык, с этим не согласны 38,2%.

Напомним, Советник Президента Украины Анна Герман во время чата на Главреде заявила, что ее тревожит будущее украинского языка.

По ее мнению, за последние 20 лет сфера его применения постоянно сужается.