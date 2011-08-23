Суд Нью-Йорка закрыл дело против Стросс-Кана

Верховный суд Нью-Йорка закрыл уголовное дело против экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в насильственных преступлениях на сексуальной почве против горничной отеля, передает РИА Новости.

Решение огласил судья Майкл Обас.

Судопроизводство было закрыто после того, как прокуратура заявила, что не сможет поддерживать обвинение в суде присяжных «из-за утраты доверия к истице» - горничной отеля Нафиссату Диало.

В документе мотивом своего решения прокуратура называет то, что истица не была во всем чистосердечна, вводя следствие в заблуждение по поводу своего прошлого и настоящего.

Напомним, Стросс-Кан был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления 32-летней горничной гостиницы, которая обратилась в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца.

В день, когда якобы было совершено изнасилование, врачи составили медицинское заключение о состоянии горничной.

Стросс-Кан несколько дней после задержания провел в тюрьме, затем Верховный суд штата Нью-Йорк согласился выпустить его под залог в 1 миллион долларов и поместить под домашний арест.

Дело против Стросс-Кана оказалось под угрозой закрытия в начале июля, когда прокуратура заявила, что горничная дала ложные показания при получении убежища в стране, обманывала налоговые и социальные органы, а также, вероятно, солгала при показаниях под присягой перед большим жюри.

Адвокаты горничной, признав, что она «в прошлом совершала ошибки», продолжали настаивать, что смогут доказать вину Стросс-Кана, и он действительно пытался изнасиловать женщину.

Сам Стросс-Кан опровергал все обвинения и заявил, что интимные отношения произошли по согласию обеих сторон.