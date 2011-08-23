Повстанцы подняли свой флаг над резиденцией Каддафи

{1-} Отряды повстанцев прорвали оборону укрепленной резиденции Муаммара Каддафи Баб-эль-Азизия и вошли на ее территорию. Как сообщают арабские телеканалы, ополченцам удалось продвинуться вглубь правительственного комплекса, передает ИТАР-ТАСС.

По информации «Аль-Арабии», революционеры уже заняли дом ливийского руководителя и подняли над ним красно-чёрно-зелёный флаг революции. Сейчас, передает «Аль-Джазира», отряды повстанцев, не встречая никакого сопротивления, продолжают занимать позиции в Баб эль-Азизии.

Мятежники через громкоговорители объявляют по всему городу, что взяли крепость Каддафи под свой контроль. По данным западных СМИ, в штурме участвуют несколько сотен бойцов оппозиции.

Успешному продвижению антиправительственных формирований способствовали интенсивные удары авиации НАТО. С территории резиденции Каддафи уже несколько часов вздымаются клубы черного дыма.

Стрельба в районе Баб-эль-Азии продолжается до сих пор. Там повсеместно слышны выстрелы из автоматического оружия, однако, как утверждают очевидцы, ополченцы стреляют в воздух, радуясь победе.

На улицы Триполи уже вышли сотни противников режима, которые празднуют взятие последнего оплота Каддафи. Судьба самого полковника пока остается неизвестной.