Тимошенко поздравила всех с Днем независимости. Сама она встретит его в СИЗО

Печерский районный суд Киева во вторник, 23 августа, в 10-й раз отказался изменить меру пресечения для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сообщает УНИАН.

Присутствующие в зале народные депутаты поднялись и стали скандировать «Позор!» в знак поддержки подсудимой. Нардепы и Юлия Тимошенко также вместе исполнили гимн Украины.

Экс-премьер обратилась к присутствующим со словами благодарности, а также поздравила их с наступающим Днем Независимости Украины.

Следующее заседание Печерского райсуда назначено на 9:00 четверга, 25 августа.

Во вторник защита Юлии Тимошенко просила отпустить ее на два дня в Днепропетровск, чтобы она могла навестить больную мать.

Напомним, Генеральная прокуратура обвиняет экс-премьера в превышении служебных полномочий при заключении «газовых контрактов» с РФ в 2009 году, чем государству был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд грн.

Суд начал рассмотрение «газового дела» 24 июня. 5 августа на заседании суда Тимошенко была арестована. По информации гособвинения, основанием стало «препятствование в установлении истины».