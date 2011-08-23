Киевский суд запретил акции оппозиции в День независимости

Киевский окружной административный суд запретил оппозиционным партиям проводить свои акции в центре Киева в День Независимости.

О решении суда сообщил депутат от партии «Батькивщина» Юрий Одарченко, передает УНИАН.

«Своим решением суд запретил оппозиционным партиям собираться на большинстве площадей в центре Киева. Это решение касается Европейской площади, улицы Грушевского, Площади славы, Михайловской площади, Софиевской площади, улицы Банковой, Майдана Независимости», - сообщил Одарченко.

«Получается, что сегодня у нас в стране существуют только люди, которые поддерживают президента Януковича, и только они могут отмечать праздник Дня Независимости, а всем оппозиционным партиям, которые поддерживают большинство украинцев, запрещено проводить митинги в центре Киева», - заявил народный избранник.

Депутат добавил, что единственным местом, где оппозиции разрешили проводить акции, является парк у памятника Тарасу Шевченко, возле университета Шевченко.

Решение суда вынесено по иску Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Депутат отметил, что в решении суда речь идет о запрете на мирные собрания, пикетирования в День Независимости.

Как сообщалось, по данным КГГА, по состоянию на 12:00 вторника в мэрию поступило 23 заявки на проведение массовых акций в День Независимости, 24 августа, в центральной части столицы.

По информации киевской милиции, заявки на проведение акций подали 36 политических и общественных организаций, заявлено участие в этих акциях более 55 тыс человек.