Ливийские повстанцы захватили порт

{1-} Ливийские повстанцы сообщают о захвате города Рас-Лануф – одного из двух главных нефтеэкспортных портов Ливии. По их сообщениям, оборудование в порту не разрушено, сообщает Радио свобода.

Ранее во вторник повстанцы в Триполи захватили резиденцию Муамара Каддафи «Баб аль-Азизия».

Бойцы повстанческой армии с энтузиазмом крушили статуи ливийского лидера, вывешивали флаги Национального переходного совета и разрушили один из скульптурных символов Баб аль-Азизии – золотой кулак, сжимающий американский реактивный истребитель.

Самого Муамара Каддафи и членов его семьи в резиденции не обнаружено. Известно, что Баб аль-Азизию с разными частями Триполи соединяет разветвленная сеть подземных туннелей.

Повстанческий переходный совет Ливии в качестве законной власти признали уже более 30-стран. Только во вторник это сделали Ирак, Марокко, Бахрейн и Нигерия.

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил во вторник, что признает в Ливии только правительство его друга и союзника Муаммара Каддафи, и обвинил США в развязывании гражданской войны в Ливии.

Фото: Бой вблизи резиденции Мумара Каддафи в Триполи. Радио свобода