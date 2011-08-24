Турчинов: Оппозиция проведет акции в центре Киева

{1-} Несмотря на судебный запрет, оппозиция завтра пройдет торжественным маршем по центру Киева. Об этом во время телемарафона «Украинская независимость» на 5 канале заявил первый заместитель лидера партии Батькивщина Александр Турчинов.

По его словам, участники акции ко Дню Независимости Украины соберутся завтра в 11:00 возле памятника Тарасу Шевченко.

«В Киеве у памятника Тарасу Шевченко мы будем проводить наши мирные сборы и примем решение о мирном шествии по центру столицы. Никто не имеет права нас останавливать - это наша страна, это наш Киев, это наша столица», - подчеркнул Турчинов.

По его словам, «власть не понимает, что завтра надо праздновать, а не блокировать Киев от украинского народа». «Мне только жаль эту власть, потому что она обречена, - сказал он, - Вам никто не давал права лишать нас, украинских, наших конституционных прав».

Напомним, ранее сегодня нардеп от БЮТ Юрий Одарченко сообщил, что Киевский окружной суд запретил оппозиции проводить акции в центре Киева в День Независимости. По его словам, запрет распространяется на Европейскую площадь, улицу Грушевского, площадь Славы, Бессарабскую, Софиевскую и Михайловскую площади, улицу Банковую и на главную площадь страны - майдан Независимости.