Корнякова рассказала, почему Янукович ее уволил

{1-} Экс-заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова утверждает, что она не свидетельствовала ни против защиты, ни против обвинения во время ее допроса по делу Юлии Тимошенко. Об этом говорится в заявлении для прессы экс-чиновницы, сообщает Украинская правда со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Что касается спекуляций на моих свидетельских показаниях, то следует заметить, что истинный их текст содержится в протоколе суда и говорит лишь о том, что было уже заявлено как в свидетельских показаниях, так и в процитированном мною на суде заключении Института Корецкого», - отметила она.

«Никаких моих заявлений как свидетеля в пользу или против защиты или обвинения на суде не звучало. Все остальное - домыслы прессы, которая может вещать за или против интересов отдельных политических групп в условиях обостренного политического противостояния в стране», - говорится в тексте заявления.

«Указ президента о моем увольнении с должности заместителя министра топлива и энергетики поставил точку в реализации административной реформы в ведомстве Юрия Бойко, равно как и в других ведомствах, начатой еще в 2010 году», - сообщила Корнякова.

«На должности заместителя министра я выполняла функции руководителя ликвидационной комиссии прошлого министерства, которая должна была прекратить сою работу в 2011 году», - отметила она.

«С моим увольнением и увольнением ряда других глав ликвидационных комиссий министерств и ведомств процедура ликвидаций этих учреждений окончена, как и было намечено еще год назад», - говорится в заявлении.

Как известно, президент Виктор Янукович своим указом уволил Корнякову - с поста замминистра топлива и энергетики.