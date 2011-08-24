Национальный переходный совет Ливии переедет в Триполи

{1-} Национальный переходный совет Ливии переместит свою штаб-квартиру в столицу страны Триполи из города Бенгази в течение двух дней, заявил Ахмед Бани, представитель вооруженных сил противников Каддафи, сообщает Би-би-си.

Ранее ливийские повстанцы захватили резиденцию Муаммара Каддафи на востоке Триполи. Они сломали голову статуе полковника Каддафи и скинули ее на землю. Также они вскарабкались на памятник, изображающий золотой кулак, который бьет по американскому самолету. С этого места полковник произнес множество пламенных речей.

Бедуинская палатка Муаммара Каддафи, в которой он принимал иностранных гостей, была сожжена.

Повстанцы пытались отыскать Каддафи в резиденции, но ни его сыновья, ни он до сих пор не найдены.

Один из оппозиционных командиров Абдельхаким Белхадж ранее заявил, что Каддафи и его сторонники «бежали как крысы».

Фото: АР