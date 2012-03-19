Кому выгодно слияние Тигипко и Партии регионов?

Партия регионов и «Сильная Украина» теперь одно целое. Их руководители, Николай Азаров и Сергей Тигипко, подписали решение о слиянии партий.

Разговоры об объединении этих двух политических сил, начавшиеся осенью, воплотились в жизнь. В субботу, 17 марта, на XIII съезде Партии регионов было объявлено о самороспуске «Сильной Украины» и о вступлении ее членов в партию власти. Экс-лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко был избран заместителем председателя ПР.

В политикуме и обществе об этом резонансном событии высказываются скорее скептически. С легкой руки журналистов политический союз переименовали в брачный, а «невестой» в этой паре назначен Тигипко.

Как сливались партия Тигипко и регионалы: ФОТОРЕПОРТАЖ

Повод для аналогии дал сам Сергей Леонидович. Он, столь весомо заявивший о себе на президентских выборах 2010 года, вдруг стал зависимым и ведомым, принимая от власти одно за другим предложения – то должностей в правительстве, то политического союза. Ни от одного из них Тигипко не отказался.

Стратегическими были эти решения или ситуационными? Кому из двух участников процесса слияния он принесет больше дивидендов? Об этом «Главред» спросил у экспертов.

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Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии:

Слияние этих двух сил нужно прежде всего Партии регионов, чтобы никто из политических игроков, способных потоптаться на ее электоральном поле, не путался под ногами. Других смыслов в этом я не вижу. Можно было бы придумать какие-нибудь красивые слова, что все это предпринимается с целью консолидации усилий… Но, с точки зрения политических технологий, для Партии регионов было бы предпочтительней своего надежного партнера, каковым себя показал Сергей Тигипко, отпустить в свободное плаванье, чтобы он мог привести свою политическую силу (а у него были очень хорошие шансы преодолеть 5%-ный барьер) и затем вместе с ПР составлять большинство в парламенте. Это было вполне реально. Думаю, любой начинающий политтехнолог понимал, что это более предпочтительный вариант хотя бы потому, что Партия регионов в своем поле потеряла большое число сторонников, и для того, чтобы их привлечь, желательно иметь какой-то запасной вариант голосования. А этот запасной вариант и есть вариант Тигипко. Но поезд ушел, этого автономного политического игрока уже нет, он часть партии власти.

Перспективы у Сергея Тигипко, конечно, есть, но они неопределенные. Все-таки в Партии регионов предпочитают делать ставку на своих надежных людей, а Сергей Леонидович себя таким не проявил. У него есть шансы и на первые роли, все может быть.

Он стал вторым человеком в Партии регионов, но одно дело – формальные номинации, а другое – степень влиятельности в партии. Это абсолютно разные вещи. Фактически влияние некоторых людей, в том числе из группы «донецких», там больше, чем влияние главы партии.

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Владимир Горбач, эксперт Института Евро-Атлантической интеграции:

Слияние этих политсил и вхождение лидера «Сильной Украины» вторым лицом в состав основной партии вполне закономерно. В принципе, это доказательство искусственности, фальшивости этого политического проекта и Тигипко как лидера. Настоящий политический лидер никогда бы так не поступил. Условно говоря, происходит конвертация публичного статуса политической партии в сохранение должности для лидера и утверждение на должности глав обладминистраций соратников этого лидера. Это объединение перечеркнуло само название «Сильная Украина», потому что сильная партия так не поступила бы, именно сил-то ей и не хватило для сохранения самостоятельности и субъектности в политике. Слияние с провластной силой показало, что партия Сергея Тигипко, в принципе, не может быть в оппозиции, а это означает, что это не политическая партия, а объединение карьеристов. Причем, не публичных политиков, а бюрократов.

Что касается мотивов Партии регионов, то там сейчас идет поиск нового лидера, первого лица, которое повело бы их на парламентские выборы. Но это будет первая роль только публичного характера, она не будет настоящей. Фальшивый лидер вполне подходит на первое место в списке – он должен быть осовремененным, очеловеченным, но, вместе с тем, контролируемым. Но ПР так сразу не отдала эту роль Сергею Леонидовичу, объявив его вторым лицом в списке. Этот вариант у них пока на «скамейке запасных».

Рассматривать этот шаг Тигипко как политическое харакири не стоит. В украинской политике, к сожалению, нередки случаи возрождения из пепла, как было с Дмитрием Табачником или тем же Виктором Януковичем. Возможно, так же произойдет с Тигипко. Но это не потому, что они такие востребованные политики, а потому, что у нас такая конкурентная среда, такая электоральная матрица, которая позволяет подобные перерождения.

На данном этапе можно, в принципе, констатировать политическую смерть Сергея Тигипко как самостоятельного политика. Агония тянулась давно, а на съезде в прошедшую субботу произошло ее формальное завершение. Даже приняв предложение войти в Кабмин под руководством Николая Азарова, Тигипко мог бы еще на каком-то этапе остановиться – уйти в отставку, выразить какой-то протест. Он же соглашается на все, что предлагают. Это признак несамостоятельности, как политический игрок Сергей Тигипко перестал существовать уже более года назад. Как кандидат в президенты он уже не будет рассматриваться. Как участник будущих возможных коалиций – возможно.

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Игорь Жданов, директор Центра «Открытая политика»:

Тактика Партии регионов абсолютно понятна: им не надо, чтобы у них был конкурент, который перетягивал бы на себя голоса их потенциальных избирателей. Партия регионов всегда старалась присоединить к себе такие политические силы. В отличие от их оппонентов из «оранжевого» лагеря, где это происходило за счет создания блоков, они это осуществляют за счет вхождения других политических сил в Партию регионов. Достаточно вспомнить примеры Евгения Кушнарева, когда была распущена созданная им организация, и он вошел в состав ПР, Юрия Бойко, у которого была Республиканская партия, Анатолия Кинаха, который когда-то возглавлял Партию промышленников и предпринимателей… То есть слияние с ПР – это уже апробированный политический путь: договориться с теми людьми, которые работают на одном электоральном поле, привлечь их и сделать такое предложение, от которого нельзя отказаться.

Второе - необходимость демонстрации единства власти. Многим избирателям, в том числе и приверженцам ПР, непонятно, почему Сергей Тигипко, который входит в правительство, не является членом провластной партии. Теперь и этот вопрос решен.

Если говорить собственно о Тигипко, то тут ситуация более сложная. Фактически у Сергея Леонидовича было два пути: попробовать сыграть в самостоятельного политика, как он это делал на президентских выборах 2010 года, когда получил 13-процентную поддержку избирателей, или пытаться сделать политическую карьеру, войдя в Партию регионов. В силу многих причин, в числе которых непоследней было то, что он является членом правительства, им было принято решение войти в ПР и потом пытаться эту политическую силу возглавить. Это политический аспект.

Если говорить о юридических аспектах, то у нас в Украине не прописаны законодательно механизмы слияния партий, невозможно принять решение о проведении съезда с целью объединения, скажем, партии «А» с партией «Б». Но есть механизм, когда одна партия принимает решение о самороспуске, и все ее члены вступают в индивидуальном порядке в партию, об объединении с которой сделано заявление.

Но в политике не всегда действует простой арифметический принцип. Механически рейтинги политических сил не складываются. Считаю, что в данном случае именно так и произойдет, не будет так, что рейтинг ПР 16%, а Тигипко и его партии – 4%, а после их объединения получится 20%. Электорат этих партий очень разный. Многие проголосовали на президентских выборах за Тигипко потому, что для них он был «лайт-версией» Партии регионов, некой альтернативной фигурой. Не думаю, что все его поклонники будут голосовать за ПР только потому, что он в нее вступил.

Не пойдет весь электорат Сергея Леонидовича за ним и по другой причине – проведение социальных реформ связывают не только с именем Азарова и Януковича, но и с именем Тигипко. Именно его считают причиной социального негатива, накопившегося в обществе. Для избирателей очень важно, что именно Тигипко ответственен за непопулярные в стране общественные реформы.