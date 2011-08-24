Украина отмечает День Независимости

{1-} 24 августа Украина празднует двадцатую годовщину Независимости. Во всех городах пройдут торжественные мероприятия, посвященные юбилею страны - от торжественного официоза с участием чиновников до праздничных концертов, выставок и фейерверков.

Накануне киевский суд запретил проведение в центре Киева акций, которые «не вписываются» в общую канву праздника. Запрет распространяется на на Европейскую площадь, улицу Грушевского, площадь Славы, Бессарабскую, Софиевскую и Михайловскую площади, улицу Банковую и на главную площадь страны - майдан Независимости. Однако оппозиция, вполне вероятно, это судебное предписание нарушит - сбор партийцев назначен на 11:00 у памятника Шевченко.

В столице, как обещают местные власти, состоятся самые масштабные за всю историю мероприятия ко Дню Независимости. Центр Киева превратится в большую праздничную площадку, на которой установят 4 сцены и более 10 тематических игровых локаций.

Президент Виктор Янукович возложит цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому, после чего примет участие в торжественном собрании «Благословенная и единая Украина» возле памятника Святому Владимиру.