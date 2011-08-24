Медведев поздравил Януковича с Днем Независимости Украины

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Президент России Дмитрий Медведев поздравил Президента Украины Виктора Януковича с национальным праздником Украины - Днем Независимости, сообщает «РБК-Украина».



В поздравительном послании, в частности, говорится: «За прошедшие два десятилетия развития современной Украины достигнут серьезный прогресс в деле государственного строительства, укрепления демократических принципов, реализации значимого экономического потенциала. Год от года повышается конструктивный вклад Украины в укрепление региональной стабильности и безопасности. Растет авторитет страны на международной арене».



«В России рады успехам украинских друзей, с которыми нас объединяют многовековые принципы добрососедства, тесные духовные, исторические, гуманитарные связи. Насыщенный политический диалог, продуктивное сотрудничество в различных сферах экономики, содержательное взаимодействие в международных делах позволяют с оптимизмом смотреть в будущее российско-украинских отношений. Намерены и дальше твердо следовать по пути углубления взаимовыгодного партнерства, обогащения нашей повестки дня интеграционными проектами, как на двусторонней основе, так и в рамках существующих региональных объединений», - говорится в поздравлении Медведева.