Гузар: политики жируют на разъединении народа, вместо того, чтобы объединять

24 августа 2011, 09:43

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Экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар накануне Дня Независимости в интервью газете «Сегодня» рассказал о пути Украины за 20 лет.

На вопрос корреспондента к чему мы пришли, подытоживая двадцать лет независимости, Гузар сказал:

«Независимость пришла к нам очень неожиданно, большинство из нас не было готово. Долгие годы мы мечтали о своем собственном государстве, боролись и терпели. Но никто не думал, что тот великан, та большая сила, которую представлял собой Советский Союз, может рухнуть».

«Мы ожидали, что все сразу станет на свои места и будет все, о чем мечталось. Но так легко оно не дастся. Надо смотреть на эти последние двадцать лет, прежде всего с благодарностью Богу, что мы эту независимость окончательно получили. Имеем государство, власть, экономику, культуру, хотя пока еще очень в неупорядоченном состоянии. Мы еще приходим к себе и еще должны научиться быть свободными людьми, духовно вылечиться».

«Сейчас происходит много не очень хорошего, недемократического, несправедливого, имеем очень много проблем — экономических, политических, культурных. Но мы не должны позволить, чтобы это состояние загородило нам дорогу к будущности. Надо не плакать или роптать, а ставить очень позитивные цели».

Отвечая на вопрос о национальной идеи, которая бы объединила всех украинцев экс-глава греко-католической церкви заявил, что нужно быть собой и не искать какую-то мнимую национальную идею.

«Надо искренне работать, чтобы использовать то, что имеем. И тогда исчезнут те различия между частями Украины, которые политики искусственно раздувают. Народ одинаковый везде, с теми же проблемами, хотя имеет свои локальные обычаи, но они сильно не разнятся. К сожалению, наши политики жируют на том, что разъединяют народ, вместо того, чтобы подчеркнуть внутреннее единство».

«Наши так называемые олигархи думают, что для них лучше, когда страна разъединена. Но это крайняя глупость. Это люди, которые не имеют политической культуры, не знают истории и живут временными коммерческими идеями. И это наследие, которое мы получили от советской власти».

«Наше государство намного лучше бы смотрелось, если бы у нас был средний класс, который умеет защищать свои права и права целого социума. На чем стоят Америка, Западная Европа? На том, что имеет солидный средний класс, и это лучшее средство самосохранения для государства».

«Нам необязательно иметь какого-то харизматичного, с неба упавшего вождя. Нужно иметь общество сознательных людей. И нужно еще минимум два поколения, чтобы к этому прийти. Уже появилось первое поколение, которое не пережило на собственной шкуре большевизма, но еще не имеет ясного видения, как и что будет. Эта молодежь ищет выхода. Обидно, что большое количество молодых людей покинуло Украину, не зная, что делать здесь. Они строят Европу — дословно, работая на стройках, на второстепенных делах, не развивая своей собственной страны. Потому что эта страна им временно не позволила найти достойную работу»- подчеркнул Гузар.
 

 

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