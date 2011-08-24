Президент примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости

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В среду, 24 августа, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, сообщает пресс-служба главы государства.
10.00 - Церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
10.30 - Торжественное собрание возле памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина».
Напомним, вчера, 23 августа, Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинский народ с Днем государственного флага.
Возле Администрации Президента прошла торжественная церемония поднятия Флага.
Также Президент Виктор Янукович принял участие в торжествах по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, которые состоялись в Национальном дворце искусств «Украина».