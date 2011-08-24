ЕС и Россия могут объединить экономическое пространство и противостоять США

Спецпредставитель президента Франции по развитию франко-российских деловых связей Жан-Пьер Тома заявил, что ЕС и России следует объединиться в экономическом противостоянии США, Китаю и Индии, пишут «Ведомости».

Он рассказал, что осенью представит президенту Франции Николя Саркози доклад с предложениями по созданию совместного экономического пространства между Россией и Евросоюзом.

Тома добавил, что Франция выступает за интеграцию России в европейское экономическое пространство, о чем не раз публично заявляли президенты обеих стран.

Он полагает, что европейским странам необходимо «сгруппироваться» и производить продукцию для всего европейского пространства, а не только для конкретной страны.

Напомним, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предложили создать экономическое правительство еврозоны. Это решение было принято по итогам переговоров 16 августа.



Новый орган должен объединить все 17 стран еврозоны. В него войдут главы государств и правительств, а должность председателя будет занимать президент Европейского совета Херман ван Ромпей.

Предполагается, что экономическое правительство будет собираться дважды в год.