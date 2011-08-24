Президент принял участие в молебне по случаю Дня Независимости

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Президент Виктор Янукович перед началом торжеств ко Дню Независимости Украины принял участие в благодарственном молебне по случаю 20-й годовщины Независимости, который состоялся в Киево-Печерской лавре, сообщили в пресс-службе главы государства.

Службу отправил Митрополит Киевской и всей Украины Блаженнейший Владимир.

После завершения богослужения митрополит Владимир обратился к присутствующим с приветственным словом.

На молебне также присутствовали Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, Премьер-министр Николай Азаров, Глава Администрации Президента Сергей Левочкин, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, представители органов власти, религиозные деятели.

Как сообщал ранее "Главред", празднование юбилея Независимости Украины в Киеве будет самым масштабным за всю историю государства. 24 августа центр столицы Украины станет большой праздничной площадкой. Мероприятия, посвященные 20-й годовщины независимости Украины, запланированы с учетом интересов людей всех возрастов