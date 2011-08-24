Янукович и Азаров возложили цветы к памятникам Шевченко и Грушевского

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По случаю 20-й годовщины Независимости Украины Президент Виктор Янукович возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве, передает УНН.

В церемонии также приняли участие Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, Премьер-министр Николай Азаров, Глава Администрации Президента Сергей Левочкин, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, представители Кабинета Министров, Администрации Президента Украины, других органов власти, общественные и культурные деятели.

Напомним, Президент Виктор Янукович перед началом торжеств ко Дню Независимости Украины принял участие в благодарственном молебне по случаю 20-й годовщины Независимости, который состоялся в Киево-Печерской лавре